Топ-10 выступлений на Голосі країни-10, которые всколыхнули сеть

Ольга Мельник (фото: Пресс-служба 1+1)

Количество просмотров видео на официальном канале Голосу країни на YouTube со старта десятого сезона достигло 100 миллионов

Десятый юбилейный сезон главного вокального шоу «Голос країни» продолжает удерживать высокий интерес аудитории не только среди телезрителей, но и среди пользователей социальных сетей. Выступления участников уверенно держатся в трендах YouTube и набирают рекордные просмотры. Всего с начала нового сезона на официальном канале YouTube было больше 100 миллионов просмотров. Мы собрали ТОП-10 выступлений участников «Голосу країни-10», которые вызвали настоящий резонанс в сети.

Индира Едильбаева – 2,7 млн просмотров

Рекордсменкой по количеству просмотров на YouTube стала Индира Едильбаева из Алматы (Казахстан). Для слепых прослушиваний девушка выбрала песню «Мелодія» группы THE HADRKISS. Мощный вокал и эмоциональное выступление помогли ей развернуть все четыре кресла. Видео со слепых прослушиваний уже набрало 2,7 млн просмотров. Индира на сцене призналась, что все свое выступление посвятила маме и пришла на шоу ради того, чтобы оправдать ее большие надежды. Вокалистка выбрала команду Дана Балана.

Индира Едильбаева

Виталий Окс – 2,3 млн просмотров

16-летний Виталий Окс со Львова покорил вокальную сцену «Голосу країни» и сердца зрителей. Он пришел на «Голос країни», чтобы вдохновить тех, кто до сих пор переживает такое явление, как буллинг. Эмоциональное выступление парня с проникновенной песней Billie Eilish «Lovely» развернуло три кресла и набрало 2,3 млн просмотров. Виталий продолжает участие в шоу в составе команды Тины Кароль.

Виталий Окс

Ерлан Баибазаров – 2,2 млн просмотров

Одним из самых ярких участников слепых прослушиваний стал Ерлан Баибазаров - 29-летний таксист из города Алматы. На сцене «Голосу країни» парень с чрезвычайным тембром исполнил хит «Fill it Still», используя народный музыкальный инструмент и лупер. Парень развернул три кресла наставников, выбрав команду ПТП и NK, и уже готовится ко второму этапу - «Бои». Видео его выступления на YouTube уже посмотрели 2,2 млн раз. Выступление парня попало в перечень самых ярких выступлений 2020 году на официальной странице TheVoice на YouTube среди всех адаптаций шоу в мире.

Ерлан Баибазаров

Дарья Петрожицька – 2,1 млн просмотров

За воплощением своей мечты о большой сцене пришла звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая. Это третья попытка артистки принять участие в вокальном шоу. На слепых прослушиваниях она чувственно исполнила песню «Голубка», которую пела в сериале, а ее выступление уже набрало в YouTube 2,1 млн просмотров. Дарья развернула кресло Тины Кароль и уже готовится к следующему этапу.

Дарья Петрожицька

Ольга Мельник – 2,1 млн просмотров

Триумфальное возвращение суперфиналистки четвертого сезона Ольги Мельник и эмоциональное выступление первого эпизода - песня «Lovely» в исполнении девушки собрало более 2,1 просмотров. Вокалистка, которая после долгой болезни спины нашла в себе силы встать снова на ноги, подняла своим мощным выступлением весь зал и растрогала зрителей до слез. Ольга развернула все четыре кресла и выбрала своим наставником Тину Кароль.

Ольга Мельник

Елизавета Криворучко – 2,1 млн просмотров

Выступление участницы слепых прослушиваний первого эпизода - 26-летней королевы бурлеска Елизаветы Криворучко, которая приехала на проект из Дубая и мечтала о сцене «Голосу країни» десять лет, уже собрало на YouTube 2,1 млн. просмотров. Девушка исполнила зажигательный хит «Dance Monkey» и заставила танцевать тренеров и зрителей. Красные кнопки нажали двое из наставников, вокалистка пошла в команду к MONATIK.

Елизавета Криворучко

Лида Ли - 2 млн просмотров

Поразило зрителей и выступление участницы и бэк-вокалистки MONATIK Лиды Ли, набравший уже 2 млн просмотров на YouTube. Кроме того, ее выступление попало в список лучших среди адаптации формата шоу TheVoice в мире. Напомним, что Лида является соавтором песни «Добеги», которую в прошлом году она представила вместе с Дмитрием Монатиком во время его сольного концерта на НСК «Олимпийский». Певица с мощным вокалом развернула три кресла и пошла к MONATIK.

Лида Ли

Даниэль Салем – 1,8 млн просмотров

За воплощением своей детской мечты о большой сцене пришел телеведущий, эксперт «Одруження наосліп», участник «Танців з зірками» Даниэль Салем. Харизматичный мужчина проникновенно исполнил бессмертный хит Владимира Высоцкого - «07» и развернул два кресла, выбрав команду Тины Кароль. Видео его выступления уже набрало 1,8 млн просмотров.

Даниэль Салем

Сергей Асафатов – 1,3 млн просмотров

Запомнился зрителям и 33-летний Сергей Асафатов, который чувственно исполнил легендарный хит группы «Бумбокс» - «Вахтерам». Напомним, что мужчина воспитывался в детском доме и стремится стать известным певцом. Он пришел на «Голос країни», чтобы доказать на собственном примере, что можно достичь большого успеха, независимо от социального статуса. Выступление вокалиста с интересным тембром развернуло кресла трех наставников и в сети уже набрало 1,3 млн просмотров. Артист уже готовится к этапу «Бои» в составе команды Тины Кароль.

Анастасия Картвелишвили - 1,3 млн просмотров

На слепых прослушиваниях 27-летняя Анастасия Картвелишвили покорила зрителей и тренеров, исполнив песню ПТП и NK «На районе». Анастасия работает художественным руководителем в центре культуры и досуга, однако хочет большего. Ее зажигательное выступление на официальном канале проекта в YouTube посмотрели 1,3 млн раз. Мощный вокал помог девушке развернуть кресла двух наставников, а выбрала Анастасия команду ПТП и NK.

Анастасия Картвелишвили

В это воскресенье на телеканале «1+1» в 21:00 покажут уже шестой выпуск слепых прослушиваний, мест в командах тренеров остается все меньше, однако много талантливых участников еще ждут своего выхода за кулисами.

Фото: Пресс-служба 1+1