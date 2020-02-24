MONATIK записал гимн шоу Голос країни вместе с участниками своей команды

MONATIK со своей командой (фото: 1+1)

Новая песня MONATIK'а претендует на звание хита

В это воскресенье, 23 февраля во время шестого выпуска слепых прослушиваний на Голосі країни-10 на телеканале «1+1» MONATIK полностью собрал свою команду талантливых вокалистов. В честь десятого юбилейного сезона звездный тренер вместе со своими подопечными впервые в истории шоу записал композицию, которая стала неофициальным гимном проекта «Голос країни». Песня называется «Наш голос», а клип снимался на крыше Киевской крепости с видом на НСК «Олимпийский», который очень символичен для MONATIK, ведь этим летом артист впервые собрал главный стадион страны.

«Это внезапная встреча абсолютно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну #КомандаMONATIK 2020! Однозначно талантливые, невозможно интересные и стремящиеся к своим целям. Невероятный состав. Вашему вниманию предоставляем музыкальное фото нашей команды. На память мы решили запечатлеть нас молодыми и перспективными. С разными тембрами, разными взглядами, но с одним месседжем. «Якщо замерзло все всередині і навколо... відчуй тепло... відчуй наш голос...», - комментирует песню артист.

Также певец обратился к участникам своей команды: «#MadeWithLoveAndRhythm П.С. Ребята и девчата, Вы потрясающие и безумно крутые. Спасибо, что выбрали меня своим тренером. Очень ценно и колоссально сложно... среди Вас невозможно выбирать. Вы лучшие из лучших».

Команда MONATIK 2020 — Наш голос (The Voice of Ukraine 10)

Руководитель направления «Большие развлекательные шоу «1+1» Владимир Завадюк эмоционально прокомментировал выход неофициального гимна проекта: «Я так благодарен MONATIK за особое отношение к проекту. За созидание. За веру. За мотивацию. Только ты мог написать такой саундтрек нового сезона «Голосу країни»».

Напомним, что в команду MONATIKа вошли современный гуцул Сергей Роман, бэк-вокалистка наставника Лида Ли, звезда кабаре Елизавета Криворучко, уборщица в цирке Ася Хорошун, бэк-вокалист Constantine Марко Квитка, Зоряна Атлас, пережившая инсульт, бывший воспитанник детского дома Сергей Асафатов, Руслан Опанасенко, эко-активист Владислав Семенов, Мария Щербак, Катерина Чемезова, сын священника Андрей Подкалюк, Тоня Сова, которая поборола анорексию, кавер-исполнительница Меллен Пасса, Никита Ходос и начинающий музыкант Александр Календа.

Напомним, что в шестом выпуске слепых прослушиваний свои команды собрали два тренера – ПТП и NK и MONATIK. В следующее воскресенье, 1 марта в 21:00 на телеканале «1+1» состоится финальный выпуск выбора в слепую, в котором свои команды укомплектуют Тина Кароль и Дан Балан.

Ранее Кароль, Каменских, Потап и Монатик рассказали о творческих конфузах.