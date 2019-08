Внучка Ротару учится в престижной школе США для "золотой молодежи": детали

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко будет осваивать азы дизайна

Очаровательная внучка 72-летней легенды Софии Ротару, Соня Евдокменко насыщенно провела лето в Европе со своим бойфрендом Марко Дюменилом, а затем прилетела в США и успела "засветить" стильный лук на Манхэттене. Теперь же стало известно и о причине ее приезда в Америку – девушка поступила в престижную школу дизайна в Нью-Йорке - Parsons The New School For Design. Об этом сообщил ее отец, сын Софии Ротару – Руслан Евдокименко в Instagram.

Он опубликовал фото счастливой дочери-будущего дизайнера со студенческим билетом в руках. На нем видно название учебного заведения и фото девушки.

"Вот и настал первый учебный день нашей девочки! Удачи тебе и пусть все будет хорошо", — подписал снимок гордый папа Сони.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/rusevdokimenko)

Подписчики сына Ротару тут же начали поздравлять новоиспеченную студентку и оставлять для нее теплые слова и пожелания.

Удачи, София!

Поздравляю, удачи в учебе

Удачи, успехов и будь счастлива

Умница! С Богом!

Это самая красивая девочка, которую я когда-то видела

Красавица, на папу похожа! Счастья и удачи в учебе!

Красоточка! Удачи!

Желаю удачи и огромных успехов

Поздравляю! Отличной учебы

Круто! Молодцы вы!

Кстати, Parsons The New School For Design - одно из самых престижных в мире учебных заведений, выпускающих дизайнеров. Среди выпускников немало громких имен в мире моды- Том Форд, Донна Каран, основатели бренда Dsquared - братья-близнецы Дин и Дэн Кейтены, а также Марк Джейкобс.

Коме того, Школу облюбовали представители "золотой молодежи" - наследница миллионов Никки Хилтон, падчерица российского шоумена и телеведущего Ивана Урганта, София, поступившая в учебное заведение в прошлом году, а также дочь популярной российской актрисы Екатерины Стриженовой, Анастасия. Стоимость обучения в Parsons The New School For Design стартует от 46 тыс. долларов.

