Обворожительная внучка Ротару покрасовалась в прозрачном наряде от украинского бренда

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко вышла в свет платье-мини от ELENAREVA

Внучка Софии Ротару, 18-летняя тезка Соня Евдокименко, проводит лето в Европе в компании своего возлюбленного Марко Дюменила. Пара успела отдохнуть на фешенебельных курортах Италии и Франции и даже посетить Киев, куда молодые люди приехали к родителям девушки, а также успели сходить на концерт. Марко не выпускал из рук фотоаппарат и то и дело снимал достопримечательности украинской столицы и даже разместил их на станице в соцсети. Соня же решила побаловать поклонников модным образом в коротком прозрачном платье от украинского бренда. Соответствующее фото появилась на страничке юной модели в Instagram.

Соня выбрала тончайшее черное легкое платье оригинального кроя и оформления в белый горошек от ELENAREVA - длинные рукава с манжетами, запах в зоне декольте, эффектные завязки на шее, напоминающие изящный чокер.

Свой образ она дополнила маленькой белой сумочкой через плечо и зонтом-тростью. Макияж – максимально естественный, лишь подчеркнувший природную красоту юной модели.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Под постом девушки комментаторы стали делиться своим впечатлением от ее летнего лука. Естественно, в адрес модели поступали исключительно комплименты!

Софи, ты как всегда!

Очень стильно и потрясающе красиво!

Ты такая красивая!

Шикардос!

Очень стильно и потрясающе красиво!

Великолепная!

Шикарная!

Красавица!

Очаровательная!

Восхитительная прелесть!

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Ранее внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко покорила чувственным фотосетом среди колосков в поле.

Ранее Соня Евдокименко показала романтический уикенд в Портофино с бойфрендом.