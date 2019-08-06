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Обворожительная внучка Ротару покрасовалась в прозрачном наряде от украинского бренда

Lite » Мода 06.08.2019 - 11:58
Обворожительная внучка Ротару покрасовалась в прозрачном наряде от украинского бренда
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко вышла в свет платье-мини от ELENAREVA

Внучка Софии Ротару, 18-летняя тезка Соня Евдокименко, проводит лето в Европе в компании своего возлюбленного Марко Дюменила. Пара успела отдохнуть на фешенебельных курортах Италии и Франции и даже посетить Киев, куда молодые люди приехали к родителям девушки, а также успели сходить на концерт. Марко не выпускал из рук фотоаппарат и то и дело снимал достопримечательности украинской столицы и даже разместил их на станице в соцсети. Соня же решила побаловать поклонников модным образом в коротком прозрачном платье от украинского бренда. Соответствующее фото появилась на страничке юной модели в Instagram.

Соня выбрала тончайшее черное легкое платье оригинального кроя и оформления в белый горошек от ELENAREVA - длинные рукава с манжетами, запах в зоне декольте, эффектные завязки на шее, напоминающие изящный чокер.

Свой образ она дополнила маленькой белой сумочкой через плечо и зонтом-тростью. Макияж – максимально естественный, лишь подчеркнувший природную красоту юной модели.

Обворожительная внучка Ротару покрасовалась в прозрачном наряде от украинского бренда

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Под постом девушки комментаторы стали делиться своим впечатлением от ее летнего лука. Естественно, в адрес модели поступали исключительно комплименты!

  • Софи, ты как всегда!
  • Очень стильно и потрясающе красиво!
  • Ты такая красивая!
  • Шикардос!
  • Очень стильно и потрясающе красиво!
  • Великолепная!
  • Шикарная!
  • Красавица!
  • Очаровательная!
  • Восхитительная прелесть!
 

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Ранее внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко покорила чувственным фотосетом среди колосков в поле.

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Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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