В шортах и кокетливой рубашке: длинноногая внучка Ротару поздравила бабушку с днем рождения

Фото: Соня Евдокименко с бабушкой Софией Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)

Соня позировала вместе со знаенитой бабушкой и братом

Сегодня, в среду, 5 августа, легендарная певица София Ротару отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 72 года. Праздник она предпочла встретить в кругу родных и близких в загородном доме. Внучка артистки и ее тезка София Евдокиенко не могла пропустит такой знаменательный для всей семьи день. Недавно она прилетела из Европы, где отдыхала со своим возлюбленным Марко Дюменилом, в Киев. Кстати, молодой человек также посетил украинскую столицу и смог лично оценить ее достопримечательности.

18-летняя внучка звезды в сториз Instagram опубликовала фото со своей цветущей бабушкой-именинницей и оставила для нее короткое поздравление. Соня позировала в трендовых шортах бирюзового оттенка с высокой посадкой, подчеркнувшие ее длинные стройные ноги, и белоснежной рубашке, которую кокетливо завязала под грудью, сместив акцент в образе на тонкую талию. Волосы девушки собраны в хвост, а макияж – естественный и натуральный.

Также на снимке можно увидеть и брата Софии, внука певицы, Анатолия, который, кстати, также связал свою жизнь с музыкой. Звездная бабушка на фото держит телефон возле уха, принимая поздравления.

"Наша именинница. С днем рождения!" - подписала Соня душевное семейное фото.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Также девушка опубликовала короткий ролик, на котором пьет чай из изящной чашки. "Готова к длинному и изнуряющему дню", - подписала она короткий ролик, намекнув, что по случаю праздника намечается насыщенная программа.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

На страничке в Instagram сама София Михайловна также показала трогательный кадр с внуками и белым пушистым домашним питомцем.

Фото: София Ротару с внуками Соней и Анатолием Евдокименко (instagram.com/sofiarotaru.official)

Ранее внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко показала стильный образ в прозрачном платье-мини от украинского дизайнера.

Также Соня Евдокименко поделилась романтичными фото с отдыха в Портофино.