Длинноногая внучка Ротару в ярком платье-мини прогулялась по Манхэттену

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко вышла в свет в полупрозрачном платье-мини

Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко – девушка с отличным вкусом и чувством стиля. 18-летняя красавицу занимается модельным бизнесом и пробует свои силы в шоу-бизнесе. Девушка уже успела записать несколько треков и готовит для поклонников новые сюрпризы. Отдельного внимания заслуживают образы Софии – она предпочитает носить как одежду именитых брендов, так и украинских дизайнеров, причем в ее гардеробе есть несколько платьев-вышиванок, которые Соня с удовольствием надевает в повседневной жизни. Девушка обожает путешествовать и делает это в компании своего бойфренда Марко Дюменила. Еще недавно пара гостила в Киеве, где успела побывать на праздновании дня рождения легендарной Софии Ротару, и вот, Соня уже позирует на улицах Манхэттена.

Девушка сидит на ступеньках в ярком желтом оригинальном платье-мини с черным поясом. Она дополнила свой образ босоножками-"гладиаторами" на плоской подошве и небольшой сумочкой молочного оттенка. Наряд и поза лишь подчеркнули стройные длинные ножки юной красавицы. На Соне – минимум макияжа, впрочем, девушка никогда не использует в мейкапе яркие цвета, а лишь подчеркивает свою естественную красоту.

"Привет из Нью-Йорка", - скоромно подписала она красочное фото.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики Сони восхитились ее внешностью и оставили для девушки комплименты, а также сравнили ее с героиней сериала "Секс и город" Кэрри Брэдшоу, обожающей Манхэттен.

Какая красивая

Вы очень красивая

Sofi-Bradshaw-New York edition

Такая красота не всем дается!

Отличного тебе отдыха, милая Сонечка!

Шикарная!

Восхитительная внешность

Красотка

Скриншот комментариев

Ранее Соня уже демонстрировала этот же наряд во время поездки во Францию – в Каннах и Париже.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что Соня Евдокименко поздравила свою бабушку Софию Ротару с 72-летием и опубликовала теплое семейное фото.

Также внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко продемонстрировала лаконичный образ в прозрачном платье-мини в горошек от украинского дизайнера.