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Длинноногая внучка Ротару в ярком платье-мини прогулялась по Манхэттену

Lite » Мода 14.08.2019 - 11:27
Длинноногая внучка Ротару в ярком платье-мини прогулялась по Манхэттену
Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко вышла в свет в полупрозрачном платье-мини

Внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко – девушка с отличным вкусом и чувством стиля. 18-летняя красавицу занимается модельным бизнесом и пробует свои силы в шоу-бизнесе. Девушка уже успела записать несколько треков и готовит для поклонников новые сюрпризы. Отдельного внимания заслуживают образы Софии – она предпочитает носить как одежду именитых брендов, так и украинских дизайнеров, причем в ее гардеробе есть несколько платьев-вышиванок, которые Соня с удовольствием надевает в повседневной жизни. Девушка обожает путешествовать и делает это в компании своего бойфренда Марко Дюменила. Еще недавно пара гостила в Киеве, где успела побывать на праздновании дня рождения легендарной Софии Ротару, и вот, Соня уже позирует на улицах Манхэттена.

Девушка сидит на ступеньках в ярком желтом оригинальном платье-мини с черным поясом. Она дополнила свой образ босоножками-"гладиаторами" на плоской подошве и небольшой сумочкой молочного оттенка. Наряд и поза лишь подчеркнули стройные длинные ножки юной красавицы. На Соне – минимум макияжа, впрочем, девушка никогда не использует в мейкапе яркие цвета, а лишь подчеркивает свою естественную красоту.

"Привет из Нью-Йорка", - скоромно подписала она красочное фото.

Длинноногая внучка Ротару в ярком платье-мини прогулялась по Манхэттену

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики Сони восхитились ее внешностью и оставили для девушки комплименты, а также сравнили ее с героиней сериала "Секс и город" Кэрри Брэдшоу, обожающей Манхэттен.

  • Какая красивая
  • Вы очень красивая
  • Sofi-Bradshaw-New York edition
  • Такая красота не всем дается!
  • Отличного тебе отдыха, милая Сонечка!
  • Шикарная!
  • Восхитительная внешность
  • Красотка

Скриншот комментариев

Ранее Соня уже демонстрировала этот же наряд во время поездки во Францию – в Каннах и Париже.

Длинноногая внучка Ротару в ярком платье-мини прогулялась по Манхэттену

Длинноногая внучка Ротару в ярком платье-мини прогулялась по Манхэттену

Длинноногая внучка Ротару в ярком платье-мини прогулялась по Манхэттену

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что Соня Евдокименко поздравила свою бабушку Софию Ротару с 72-летием и опубликовала теплое семейное фото.

Также внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко продемонстрировала лаконичный образ в прозрачном платье-мини в горошек от украинского дизайнера.

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Новости Украины РотаруСофия Евдокименко
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