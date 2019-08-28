ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Внучка Ротару навчається в престижній школі США для "золотої молоді": деталі

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.08.2019 - 16:35
Внучка Ротару навчається в престижній школі США для "золотої молоді": деталі
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко буде освоювати ази дизайну

Чарівна онука 72-річної легенди Софії Ротару, Соня Євдокменко насичено провела літо в Європі зі своїм бойфрендом Марко Дюменилом, а потім прилетіла в США і встигла "засвітити" стильний лук на Манхеттені. Тепер же стало відомо і про причини її приїзду в Америку – дівчина вступила в престижну школу дизайну в Нью-Йорку - Parsons The New School For Design. Про це повідомив її батько, син Софії Ротару – Руслан Євдокименко в Instagram.

Він опублікував фото щасливої дочки-майбутнього дизайнера зі студентським квитком у руках. На ньому видно назву навчального закладу та фото дівчини.

"Ось і настав перший навчальний день нашої дівчинки! Удачі тобі і нехай все буде добре", — підписав знімок гордий тато Соні.

Внучка Ротару навчається в престижній школі США для &quot;золотої молоді&quot;: деталі

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/rusevdokimenko)

Підписники сина Ротару тут же почали вітати новоспечену студентку і залишати для неї теплі слова та побажання.

  • Удачі, Софія!
  • Вітаю, успіхів у навчанні
  • Удачі, успіхів і будь щаслива
  • Розумниця! З Богом!
  • Це найкрасивіша дівчина, яку я колись бачила
  • Красуня, на тата схожа! Щастя і успіхів у навчанні!
  • Красоточка! Удачі!
  • Бажаю удачі і величезних успіхів
  • Вітаю! Відмінною навчання
  • Круто! Молодці ви!

Скріншот коментарів

До речі, Parsons The New School For Design - одне з найпрестижніших у світі навчальних закладів, що випускає дизайнерів. Серед випускників чимало гучних імен в світі моди - Том Форд, Донна Каран, засновники бренду Dsquared - брати-близнюки Дін і Ден Кєйтени, а також Марк Джейкобс.

Комі того, Школу облюбували представники "золотої молоді" - спадкоємиця мільйонів Ніккі Хілтон, падчерка російського шоумена і телеведучого Івана Урганта, Софія, що поступила в навчальний заклад в минулому році, а також донька популярної російської акторки Катерини Стриженової, Анастасія. Вартість навчання в Parsons The New School For Design стартує від 46 тис. доларів.

Нагадаємо, що раніше стильна Соня Євдокименко душевно привітала бабусю Софію Ротару з днем народження. Для цього дівчина спеціально прилетіла в Київ з бойфрндом.

Бабуся оцінила: внучка Ротару заворожила чуттєвим літнім фотосетом Онучка Ротару відправилася з коханим на романтичний вікенд в Тоскану
Новини України РотаруСофия Евдокименко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся