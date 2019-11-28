Влюбленные и прекрасные: Влад Яма покорил чувственной фотосессией с женой

Хореограф и судья Танцев со звездами Влад Яма и его жена Лилиана – одна из самых красивых и эффектных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги воспитывают сына Леона - впрочем, лицо ребенка решили пока что скрывать от публики. А не так давно танцовщик поделился секретом гармонии в их отношениях, отметив, что очень важно уметь чувствовать и понимать друг друга. Влюбленная пара снялась в чувственной совместной фотосессии - и результат получился просто потрясающим!

Одним откровенным фото Лилиана поделилась на своей странице в Instagram - они оба с Владом одеты в белые рубашки, девушка сексуально обхватила любимого рукой и ногой, которую тот нежно придерживает. При этом Яма смотрит на камеру, а его супруга томно опустила взгляд.

"Каждая женщина сексуальна ровно настолько, насколько внутри чувствует себя привлекательной. Нужно верить, чувствовать и искать свою внутреннюю женскую силу. Каждая из нас может быть достаточно сексуальной независимо от внешних данных", - поделилась она под публикацией.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)

Целую серию снимков обнародовала также снимавший их фотограф Кристина Маслова в своем Instagram.

Перед фотообъективом влюбленная пара предстала в трех стильных образах. Так, жена хореографа примерила кожаный топ кофейного оттенка вместе с пышной юбкой. Влад же надел бежевый джемпер и классические джинсы.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/christina.maslova)

Также супруги показали более откровенный и сексапильный лук, позируя в белых рубашках и страстно обнимая друг друга. На одном фото Влад и вовсе предстал с оголенным торсом!

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/christina.maslova)

Третья серия снимков вышла более игривой и веселой - Лилиана примерила коричневый свитер оверсайз, демонстрируя свои стройные ножки, а также кепи. Ее супруг был в темных брюках и шоколадного оттенка джемпере.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/christina.maslova)

Поклонники не смогли сдержать эмоций и оставили этой прекрасной паре много теплых и восхищенных комментариев.

Вы восхитительные

Пристрасно

Красота спасет мир!!! Красивые!

Классс, очень красивая пара

Женщина сексуальна, если рядом сексуальный мужчина

Ну просто супер)) нет слов

Браво! Очень красивенные фото. Супер свежие, искренние. Эстетический восторг

Каждая фотография- шедевр!!!

Обаятельные и стильные!!!!!! Талант и красота!!!!!

Похожа на молодую Татьяну Денисову

Скриншот комментариев (instagram.com/liliya_yama)

Ранее Влад Яма рассказал о первом свидании и эффектных ухаживаниях за будущей женой.