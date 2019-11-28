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Влюбленные и прекрасные: Влад Яма покорил чувственной фотосессией с женой

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Эффектная пара позировала в стильных и откровенных образах

Хореограф и судья Танцев со звездами Влад Яма и его жена Лилиана – одна из самых красивых и эффектных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги воспитывают сына Леона - впрочем, лицо ребенка решили пока что скрывать от публики. А не так давно танцовщик поделился секретом гармонии в их отношениях, отметив, что очень важно уметь чувствовать и понимать друг друга. Влюбленная пара снялась в чувственной совместной фотосессии - и результат получился просто потрясающим!

Одним откровенным фото Лилиана поделилась на своей странице в Instagram - они оба с Владом одеты в белые рубашки, девушка сексуально обхватила любимого рукой и ногой, которую тот нежно придерживает. При этом Яма смотрит на камеру, а его супруга томно опустила взгляд.

"Каждая женщина сексуальна ровно настолько, насколько внутри чувствует себя привлекательной. Нужно верить, чувствовать и искать свою внутреннюю женскую силу. Каждая из нас может быть достаточно сексуальной независимо от внешних данных", - поделилась она под публикацией.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)

Целую серию снимков обнародовала также снимавший их фотограф Кристина Маслова в своем Instagram.

Перед фотообъективом влюбленная пара предстала в трех стильных образах. Так, жена хореографа примерила кожаный топ кофейного оттенка вместе с пышной юбкой. Влад же надел бежевый джемпер и классические джинсы.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/christina.maslova)

Также супруги показали более откровенный и сексапильный лук, позируя в белых рубашках и страстно обнимая друг друга. На одном фото Влад и вовсе предстал с оголенным торсом!

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/christina.maslova)

Третья серия снимков вышла более игривой и веселой - Лилиана примерила коричневый свитер оверсайз, демонстрируя свои стройные ножки, а также кепи. Ее супруг был в темных брюках и шоколадного оттенка джемпере.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/christina.maslova)

Поклонники не смогли сдержать эмоций и оставили этой прекрасной паре много теплых и восхищенных комментариев.

  • Вы восхитительные
  • Пристрасно
  • Красота спасет мир!!! Красивые!
  • Классс, очень красивая пара
  • Женщина сексуальна, если рядом сексуальный мужчина
  • Ну просто супер)) нет слов
  • Браво! Очень красивенные фото. Супер свежие, искренние. Эстетический восторг
  • Каждая фотография- шедевр!!!
  • Обаятельные и стильные!!!!!! Талант и красота!!!!!
  • Похожа на молодую Татьяну Денисову

Скриншот комментариев (instagram.com/liliya_yama)

Ранее Влад Яма рассказал о первом свидании и эффектных ухаживаниях за будущей женой.

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