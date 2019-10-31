"Стрельнуло в груди": Влад Яма разоткровенничался о знакомстве и поцелуе с женой

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/liliya_yama)

Хореограф стеснялся подойти к яркой брюнетке

Влад Яма старается держать личную жизнь за семью замками – о его женитьбе на красавице Лилиане поклонники узнали далеко не сразу, а о рождении сына Леона хореограф рассказал лишь спустя два года после появления малыша на свет! Кстати, шоумен до сих пор не показал лицо мальчика и прячет его от общественности. Влад не скрывает, что мечтает о пополении в семье и не намерен откладывать этот вопрос в долгий ящик. А в эфире первого выпуска нового юмористического шоу Improve Live Show Влад и Лиля поделились своей невероятной историей знакомства.

Будущие супруги впервые встретилась на танцполе в одном из киевских ночных клубов. Хореограф не решился тогда подойти к красивой брюнетке, а через две недели судьба приготовила им второе рандеву – как раз в день рождения Ямы.

"Это был 2007 год. Ночной клуб. Я увидел Лилю и подумал, что она слишком хороша для меня, даже не рискнул подойти. А через две недели у меня был день рождения юбилей. И мы отмечали его в том же клубе", - вспоминает Влад.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

"Ох, как они отмечали... Танцевали без футболок. Меня это привлекло. Кстати, там была Наталья Могилевская, но она танцевала почему-то не с Владом, а с азербайджанцами", - добавила Лилия.

Влад отметил, что в VIP-комнату, где компания отмечала праздник, поочередно начали заходить все посетители заведения и поздравлять именинника. Среди них оказалась его будущая жена.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

"Притащили туда Лилю. И что-то стрельнуло в груди. Мы танцевали в клубе до 6 утра, а потом еще поехали на кальян куда-то и у меня не закрывался рот от разговоров до 10 утра", - признается Яма.

Затем хореограф провел девушку до дома и до девяти вечера они целовались, сидя на лавочке.

Видео: YouTube/Improve Live Show

В Instagram Влад опубликовал фото со съемок передачи и оставил нежное сообщение о жене. "Люблю когда моя жена Лилия Яма смеется до слез, даже если шутка не моя", - признался он.

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, что Влад Яма откровенно высказался об итогах десятого выпуска шоу Танцы со звездами 2019.