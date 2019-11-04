"Потратил почти все деньги": Влад Яма рассказал, как впечатлял будущую жену

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф делал для любимой очень романтичные жесты

Влад Яма очень любит и оберегает свою семью – жену Лилиану и сына Леона. До свадьбы с любимой, которая состоялась в 2015 году, он практически не рассказывал о ней в интервью, а сам факт бракосочетания долго скрывал, так же как и рождение ребенка. Хореограф недавно признался, что мечтает о втором малыше и надеется, что вскоре снова станет папой. О знакомстве со второй половинкой и романтических ухаживаниях за будущей избранницей Влад рассказал в программе "Прокинься з Ектором", котрая выходит на канале СТБ.

Хореограф признался, что Лилиана произвела на него впечатление с первой встречи и он даже собирал информацию о девушке, чтобы получше узнать ее.

"Я просто ее увидел, увидел ее глаза и в один момент понял, что я попал в лучшем смысле этого слова. Первое, о чем я подумал в тот момент, что она слишком хороша для меня. Сначала я попытался узнать, кто она такая через моих друзей. Это был такой план, я представлял себя детективом и пытался собрать как можно больше информации до того момента, когда я подойду и начну говорить", - вспоминает предприимчивый Влад.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Пару познакомили общие друзья. Как ранее рассказывал Яма, это произошло на праздновании его дня рождения в одном из киевских ночных клубов.

"Общие друзья нас просто познакомили, и мое сердце опустилось куда-то в пятки. Она стала тогда моей мечтой", - признался судья Танцы со звездами 2019.

Пара еще больше сблизил …танец. Несколько месяцев Влад и Лиля ходили в ночные клубы и танцевали латиноамериканские танцы.

"Кроме того, что мы понравились друг другу, мы успели станцеваться. Я понял, что она не профессиональная танцовщица, но она чувствовала музыку примерно также, как и я. Мы почувствовали друг друга", - заверяет хореограф.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Чтобы произвести на девушку впечатление, Яма на одно из первых свиданий пригласил ее в ресторан, где оставил внушительную сумму. Кстати, сам Влад готовит очень редко, но если хочет побаловать семью, предпочитает блюда на огне – стейки и креветки.

"Одна из наших первых встреч была в ресторане. Я помню, что потратил почти все деньги, но я чувствовал себя настоящим мужчиной", - рассказал он.

За будущей женой Влад романтично и красиво ухаживал. Однажды перед длительной разлукой он подарил любимой особый трепетный подарок.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

"Буквально через неделю после знакомства я ехал на концерты, купил маленький блокнотик и написал все, что я думаю о Лиле. Какие-то романтические вещи, на каждой странице по предложению. Я отдал ей этот блокнотик, сел в поезд и сказал: "Меня не будет неделю, ты открой блокнотик и читай по странице каждый день. Это будет мое послание тебе", - поделился сокровенным он.

Ранее Влад Яма с женой Лилианой в эффектном наряде посетил светское мероприятие.