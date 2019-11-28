Закохані і прекрасні: Влад Яма підкорив чуттєвою фотосесією з дружиною

Ефектна пара позувала в стильних і відвертих образах
Хореограф і суддя Танців з зірками Влад Яма і його дружина Ліліана – одна з найкрасивіших і ефектних пар українського шоу-бізнесу. Подружжя виховує сина Леона - втім, обличчя дитини вирішили поки що приховувати від публіки. А не так давно танцівник поділився секретом гармонії в їх відносинах, зазначивши, що дуже важливо вміти відчувати і розуміти один одного. Закохана пара знялася в чуттєвій спільної фотосесії - і результат вийшов просто приголомшливим!
Одним відвертим фото Ліліана поділилася на своїй сторінці в Instagram - вони обидва з Владом одягнені в білі сорочки, дівчина сексуально обхопила улюбленого рукою і ногою, яку той ніжно притримує. При цьому Яма дивиться на камеру, а його дружина млосно опустила погляд.
"Кожна жінка сексуальна рівно настільки, наскільки всередині відчуває себе привабливою. Потрібно вірити, відчувати і шукати свою внутрішню жіночу силу. Кожна з нас може бути досить сексуальної незалежно від зовнішніх даних", - поділилася вона під публікацією.
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)
Цілу серію знімків оприлюднила також фотограф, що знімав їх - Христина Маслова в своєму Instagram.
Перед фотооб'єктивом закохана пара з'явилася в трьох стильних образах. Так, дружина хореографа приміряла шкіряний топ кавового відтінку разом з пишною спідницею. Влад надів бежевий джемпер і класичні джинси.
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)
Також подружжя показали більш відвертий і сексапільний лук, позуючи в білих сорочках і пристрасно обіймаючи один одного. На одному фото Влад і зовсім постав з оголеним торсом!
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)
Третя серія знімків вийшла більш грайливою і веселою - Ліліана приміряла коричневий светр оверсайз, демонструючи свої стрункі ніжки, а також кепі. Її чоловік був у темних брюках та шоколадного відтінку джемпері.
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/christina.maslova)
Шанувальники не змогли стримати емоцій і залишили цій прекрасній парі багато теплих і захоплених коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliya_yama)
Раніше Влад Яма розповів про перше побачення і ефектні залицяння за майбутньою дружиною.