Влюбилась, как дура: Леди Гага поделилась романтичным фото в объятиях бойфренда

Леди Гага с бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Певица показала новое фото

Леди Гага, похоже, влюбилась по-настоящему. С тех пор как певица объявила миру о своем новом романе, она перестала быть скрытной в личном плане. На странице звезды в Instagram то и дело появляются совместные снимки с бойфрендом. Причем все они носят романтичный и откровенный характер.

Новое фото возлюбленных (фото: instagram.com/ladygaga)

Несколько часов назад Леди Гага показала новое из них. Она позирует на коленях своего парня Майкла Полански. Выглядит певица, словно только с концерта: яркий макияж с графичными стрелками, леопардовый платок, которым перевязан розовые волосы, массивное колье… Парень одет более скромно, выбрав для встречи с девушкой серый свитер. Он смотрит в камеру с легкой улыбкой, а Гага слегка вызывающе. "У меня дурацкая любовь", – написала 33-летняя знаменитость, используя фразу из своего нового хита. В сториз она продолжила эту тему: девушка едет на машине под звуки той же песни. "Когда ты собираешься забрать своего мужчину и слышишь свою песню по радио", – написала певица.

Леди Гага со своим бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Что ж, по всей видимости, в паре царит полная гармония. Интересно, что внешний вид звезды также говорит о том, что она на волне чувств. Певица перекрасилась в ярко-розовый "девочковый" цвет, стала уделять больше внимания макияжу и нарядам.

Леди Гага о новом парне (фото: instagram.com/ladygaga)

Преображение певицы связано и с новым роликом, которого поклонники уже давно ожидали. Так, песня Stupid Love вышла еще в январе, а клип на нее появился только недавно. Стоит отметить, что это первая песня и видеоработа Леди Гаги, которую она представила, начиная с 2017-го года. Клип Stupid Love был снят полностью на iPhone 11 Pro, его режиссером выступил Дэниел Аскилл. Трек Леди Гага записала вместе с певцом и продюсером Максом Мартином.