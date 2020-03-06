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Закохалася, як дура: Леді Гага поділилася романтичним фото в обіймах бойфренда

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2020 - 15:28
Закохалася, як дура: Леді Гага поділилася романтичним фото в обіймах бойфренда
Леді Гага з бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Співачка показала нове фото

Леді Гага, схоже, закохалася по-справжньому. З тих пір як співачка оголосила світу про свій новий роман, вона перестала бути закритою в особистому плані. На сторінці зірки в Instagram повсякчас з'являються спільні знімки з бойфрендом. Причому всі вони носять романтичний і відвертий характер.

Закохалася, як дура: Леді Гага поділилася романтичним фото в обіймах бойфренда

Нове фото закоханих (фото: instagram.com/ladygaga)

Кілька годин тому Леді Гага показала нове з них. Вона позує на колінах свого хлопця Майкла Поланскі. Виглядає співачка, немов щойно з концерту: яскравий макіяж з графічними стрілками, леопардову хустку, якою перев'язане рожеве волосся, масивне кольє... Хлопець одягнений більш скромно, вибравши для зустрічі з дівчиною сірий светр. Він дивиться в камеру з легкою посмішкою, а Гага злегка зухвало. "У мене безглузда любов", – написала 33-річна знаменитість, використовуючи фразу зі свого нового хіта. У сторіз вона продовжила цю тему: дівчина їде на машині під звуки тієї ж пісні. "Коли ти збираєшся забрати свого чоловіка і чуєш свою пісню по радіо", – написала співачка.

Закохалася, як дура: Леді Гага поділилася романтичним фото в обіймах бойфренда

Леді Гага зі своїм бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Що ж, скоріше за все, в парі панує повна гармонія. Цікаво, що зовнішній вигляд зірки також говорить про те, що вона на хвилі почуттів. Співачка перефарбувалася в яскраво-рожевий "дівчачий" колір, стала приділяти більше уваги макіяжем і вбранням.

Закохалася, як дура: Леді Гага поділилася романтичним фото в обіймах бойфренда

Співачка про нового хлопця (фото: instagram.com/ladygaga)

Преображення співачки пов'язано і з новим роликом, якого шанувальники вже давно чекали. Так, пісня Stupid Love вийшла ще в січні, а кліп на неї з'явився тільки недавно. Варто відзначити, що це перша пісня і відеоробота Леді Гаги, яку вона представила, починаючи з 2017-го року. Кліп Stupid Love був знятий повністю на iPhone 11 Pro, його режисером виступив Деніел Аскілл. Трек Леді Гага записала разом із співаком та продюсером Максом Мартіном.

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