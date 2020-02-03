Филантроп и миллионер: Леди Гага показала таинственного бойфренда — что о нем известно

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Гага впервые вышла в свет официально с новым возлюбленным

Пока в сети все еще обсуждают расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера, Леди Гага налаживает личную жизнь. Напомним, что одно время именно эпатажную певицу винили в разрушении семьи модели и актера. Якобы во время съемок фильма “Звезда родилась” (2018 год) между Купером и Гагой вспыхнул непродолжительный роман. Однако Шейк так и не смогла простить любимому его “мимолетную слабость. При этом никто из этого “любовного треугольника” как не подтвердил, так и не опроверг эти слухи.

Как бы там ни было, в конце 2019 году Шейк и Купер расстались. Так и не закрепив свои отношения официальным браком. И пока таблоиды “перехватывали” каждый шаг Ирины или Брэдли, из их поля зрения на время “исчезла” Леди Гага. В начале нового года папарацци удалось подловить Гагу в компании молодого неизвестного мужчины. Тогда пара целовалась на публике. К сожалению, снимки плохого качества. Из-за чего не все поклонники певицы поверили, что на фото изображена именно она. На днях скандальная красотка развеяла домыслы.

Так, на отгремевшем 2 февраля Суперкубке-2020, где выступили Шакира и Дженнифер Лопес, Леди Гага появилась перед фотографами под руку со своим новым бойфрендом. В сети появились фото, на которых певица и ее новый кавалер заходят на территорию стадиона.

Майкл Полански и Леди Гага (скриншоты: instagram.com/gagasway)

Журналисты молниеносно узнали, что новый возлюбленный Гаги - Майл Полански.

Полански оказался завидным женихом. Он филантроп и миллионер, выпускник Гарварда и генеральный директор Parker Group. Компания расположена в Сан-Франциско занимается благотворительными и деловыми инициативами. Майкл также возглавляет Институт иммунотерапии рака. Кстати, Полански учился в Гарварде на факультете прикладной математики и информатики и является прекрасным аналитиком.

Как удалось выяснить инсайдерам, парочка познакомилась в декабре прошлого года, и между ними сразу пробежала искра. Отношения Леди Гаги и Майкла Полански развиваются настолько стремительно, что певица уже успела познакомить нового возлюбленного со своей матерью Синтией.

Миллионер сопровождал любимую в Майами. Их заметили вместе на балконе в номере отеля. Поговаривают, оскароносная Гага и ее избранник уже несколько недель живут вместе. Теперь ждем их совместного выхода на красную дорожку!

Напомним, ранее Ирина Шейк в жакете на голое тело пленила образом соблазнительной скромницы.