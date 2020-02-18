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Красивая пара: Леди Гага с бойфрендом растрогала сеть новым романтичным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.02.2020 - 13:27
Красивая пара: Леди Гага с бойфрендом растрогала сеть новым романтичным фото
Леди Гага с бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Похоже, певица по-настоящему счастлива

Леди Гага только недавно, наконец, расставила все точки над "і" касательно своей личной жизни. Звезда продемонстрировала миру нового избранника. Впервые пара вышла в свет на грандиозном концерте в честь Суперкубка-2020, где выступили Шакира и Дженнифер Лопес. Леди Гага пришла на мероприятие под руку со своим новым бойфрендом, которым оказался Майкл Полански.

Красивая пара: Леди Гага с бойфрендом растрогала сеть новым романтичным фотоЛеди Гага с парнем (фото: instagram.com/ladygaga)

Позже удалось выяснить, что парень – весьма завидный жених. Миллионер и выпускник Гарварда, известный филантроп и генеральный директор компании Parker Group – только благодаря этому описанию поклонники артистки одобрили нового парня своей любимицы. Каждое фото парочки вызывает массу положительных отзывов. В противовес тем, что сыпались на Гагу во времена ее "романа" с Брэдли Купером.

Красивая пара: Леди Гага с бойфрендом растрогала сеть новым романтичным фотоВлюбленные не скрывают чувств (фото: instagram.com/ladygaga)

В сети уже появилась масса подробностей знакомства пары. Так, они повстречались в декабре прошлого года, и между ними сразу пробежала та самая искра. Отношения Леди Гаги и Майкла Полански быстро перешли в разряд серьезных. Как уверяют знакомые, Гага даже успела познакомить нового возлюбленного со своей матерью Синтией. Ну и для своих подписчиков она старается.

Так, на День всех влюбленных Гага сделала романтичный пост в своей манере. Она показала фото, где позирует вместе с Майклом. Парочка обнимается, явно довольная друг другом. "Счастливого дня Святого Валентина!! "Детка, я вся в помаде?" Счастливого дня всем моим монстрам!!! Я люблю вас!!!", – написала звезда.

Красивая пара: Леди Гага с бойфрендом растрогала сеть новым романтичным фотоНовое фото пары (фото: instagram.com/ladygaga)

Но не только 14-е февраля – повод для романтичных постов. Несколько часов назад на странице Гаги появилось новое доказательство подлинности чувств именитой певицы к бойфренду. Майкл и Гага позируют на фоне роскошного морского пейзажа. Парень нежно обнимает Гагу, а она выглядит спокойной и счастливой. Растроганные фолловеры буквально засыпали свою любимицу комментариями:

  • Вы составили красивую пару!
  • Вы двое невероятно милые!
  • Так счастлива за тебя, ангел!
  • О боже, я плачу…

Красивая пара: Леди Гага с бойфрендом растрогала сеть новым романтичным фотоКрасивая пара: Леди Гага с бойфрендом растрогала сеть новым романтичным фотоКрасивая пара: Леди Гага с бойфрендом растрогала сеть новым романтичным фотоКрасивая пара: Леди Гага с бойфрендом растрогала сеть новым романтичным фото

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/ladygaga)

Что ж, певица однозначно заслужила свое счастье.

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