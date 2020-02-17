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Идеальный папа: Брэдли Купер не смог скрыть нежных чувств к дочке во время прогулки по Нью-Йорку

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.02.2020 - 18:11
Идеальный папа: Брэдли Купер не смог скрыть нежных чувств к дочке во время прогулки по Нью-Йорку
Брэдли Купер и Ирина Шейк (фото: Коллаж: РБК-Украина)

Актер "попался" папарацци

Брэдли Купер и Ирина Шейк решили расстаться еще в июне 2019-го. С тех пор их имена то и дело мелькают в прессе. Сначала актеру приписывали роман с Леди Гагой. Затем Ирину "сватали" экс-мужу Дженнифер Энистон Джастину Теру. Позже страсти улеглись, Гага объявила о новом избраннике, Ирина наконец дала официальный комментарий об их отношениях и разрыве с Купером… Так что скандальное трио на время оставили в покое. Впрочем, каждый выход актера и модели до сих пор прицелом, и часто причина тому – 2-летняя Лея.

Идеальный папа: Брэдли Купер не смог скрыть нежных чувств к дочке во время прогулки по Нью-ЙоркуИдеальный папа: Брэдли Купер не смог скрыть нежных чувств к дочке во время прогулки по Нью-ЙоркуИдеальный папа: Брэдли Купер не смог скрыть нежных чувств к дочке во время прогулки по Нью-Йорку

Купер с дочкой (фото: принтскрин instagram.com/bradleycooper.br)

Знаменитые родители не стали втягивать малышку в свои "разборки", так что суета ее практически никак не коснулась. Ирина и Брэдли сразу поделили опеку над девочкой, которой в марте исполнится 3 года. И теперь по очереди проводят с ней время.

Идеальный папа: Брэдли Купер не смог скрыть нежных чувств к дочке во время прогулки по Нью-ЙоркуИрина и Брэдли пересеклись на вечеринке британского Vogue (фото: instagram.com/britishvogue)

Интересно, что чаще объектом папарацци становится Шейк. Модель и ее дочь все время "ловят" во время прогулки по Нью-Йорку. А сегодня, 17-го февраля, девочку посчастливилось заснять с отцом. Они гуляли в Уэст-Виллидже. По всей видимости, звездный отец вместе с Леей отправился на завтрак в одно из заведений города.

На снимках, сделанных папарацци, Купер несет дочь на руках. При этом видно, как счастливый отец прижимает ее к себе, а она в ответ улыбается. К слову, в прессе уже давно подметили, что заботливый папа предпочитает носить свое сокровище на руках, оставляя коляску для крайних случаев.

Идеальный папа: Брэдли Купер не смог скрыть нежных чувств к дочке во время прогулки по Нью-ЙоркуИрина и Брэдли незадолго до расставания (фото: instagram.com/irinashayk)

Голливудский актер для прогулки выбрал темно-синее пальто и спортивного кроя брюки, которые дополнил кожаными кедами, клетчатым шарфом и черной шапкой. А вот Лею, по всей видимости, собирала мама. Так как девочка была буквально "с иголочки". Белоснежный костюм – стеганые брюки и курточку – удачно дополнили белая шапочка с разноцветным помпоном, а также нежно-розового оттенка ботинки и красные варежки. Стоит отметить, что девочка выглядела довольной и счастливой. Внешне очень похожа на отца, так что вполне возможно, между ними есть особая связь.

Бунтарка из Нью-Йорка: Ирина Шейк в кислотной шубе и грубых ботинках поразила смелым образом Ирина Шейк с дочкой от Брэдли Купера и мамой порадовала редкой прогулкой — три поколения красоток
Новости Украины Ирина ШейкБрэдли Купер
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