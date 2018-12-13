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Влад Яма признался, почему не показывает лицо сына

Lite » Звезды 13.12.2018 - 18:50
Влад Яма признался, почему не показывает лицо сына
Фото: Влад Яма с сыном (instagram.com/vladyama_official)

Артист опасается завистливых взглядов

Известный украинский танцор и хореограф, один из членов жюри Танцев со звездами Влад Яма, который недавно попробовал себя в новой роли, тщательно оберегает свою личную жизнь. У артиста есть жена и маленький сын, однако он предпочитает не показывать лицо Леона в сети. В комментарии сайту ТСН Яма озвучил причину такого решения.

По его словам, он опасается завистливых взглядов и не хочет вставлять свое счастье напоказ.

"Мы считаем, что ему так комфортнее и нам так комфортнее. Вы знаете, у нас настолько все хорошо, что нам и так много кто завидует. А если мы покажем его, то завистников станет еще намного больше", - отметил Яма. 

А на вопрос, долго ли он планирует еще скрывать лицо сына, Влад отшутился: "Нет, не долго, лет до 17".

Влад Яма признался, почему не показывает лицо сына

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф нередко публикует в сети фотографии со своей женой Лилианой, однако Леон попадает в кадр только спиной, или же его лицо прикрыто смайликом.

Влад Яма признался, почему не показывает лицо сына

Фото: Влад Яма с женой и сыном (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, ранее Влад Яма поделился трогательным фото с сыном. Таким образом Влад поздравил всех с днем сына.

Мы также писали о том, что Влад Яма рассказал о планах на празднование Нового 2019 года. Он уверен, что новый год принесет немало хорошего. Впрочем, далеко загадывать наперед не собирается.

А также сообщали, что Влад Топалов вступился за недавно ставшую мамой Регину Тодоренко. На своей странице в Instagram артист попросил пользователей сети прекратить травлю его жены и требования публиковать то, что нужно им - а именно, фото их новорожденного сына. 

Видео: РБК-Украина 

"Не травите мою жену": Топалов вступился за ставшую мамой Тодоренко "Нам неделя": Валентина Хамайко показала новорожденного сына
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