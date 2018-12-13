Влад Яма зізнався, чому не показує обличчя сина

Фото: Влад Яма з сином (instagram.com/vladyama_official)

Артист побоюється заздрісних поглядів

Відомий український танцівник і хореограф, один із членів журі Танців з зірками Влад Яма, який нещодавно спробував себе в новій ролі, ретельно оберігає своє особисте життя. У артиста є дружина і маленький син, однак він вважає за краще не показувати обличчя Леона в мережі. У коментарі сайту ТСН Яма озвучив причину такого рішення.

За його словами, він побоюється заздрісних поглядів і не хоче вставляти своє щастя напоказ.

"Ми вважаємо, що йому так комфортніше і нам так комфортніше. Ви знаєте, у нас настільки все добре, що нам і так багато хто заздрить. А якщо ми покажемо його, то заздрісників стане ще набагато більше", - зазначив Яма.

А на питання, чи довго він планує ще приховувати обличчя сина, Влад віджартувався: "Ні, не довго, років до 17".

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф нерідко публікує в мережі фотографії зі своєю дружиною Ліліаною, однак Леон потрапляє в кадр тільки спиною, або ж його обличчя прикрите смайликом.

Фото: Влад Яма з дружиною і сином (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, раніше Влад Яма поділився зворушливим фото з сином. Таким чином Влад привітав усіх з днем сина.

Ми також писали про те, що Влад Яма розповів про плани на святкування Нового 2019 року. Він упевнений, що новий рік принесе чимало хорошого. Втім, далеко загадувати наперед не збирається.

А також повідомляли, що Влад Топалов заступився за Регіну Тодоренко, яка нещодавно стала мамою. На своїй сторінці в Instagram артист попросив користувачів мережі припинити цькування його дружини і вимоги публікувати те, що треба їм - а саме, фото новонародженого сина.

Відео: РБК-Україна