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Влад Яма поделился трогательным фото с сыном

Lite » Звезды 23.11.2018 - 07:15
Влад Яма поделился трогательным фото с сыном
Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Судья шоу Танцы со звездами умилил сеть снимком со своим ребенком

Влад Яма опубликовал на свою страничку в Instagram фото с сыном.

В кадре можно увидеть улыбающегося члена жюри популярного танцевального шоу Танцы со звездами, который нежно обнимает своего малыша.

"Сынок, я тебя сильно-сильно "блюблю", ну ты понял", - подписал кадр хореограф.

Влад Яма поделился трогательным фото с сыном

Влад Яма. Фото: instagram.com/vladyama_official

Таким образом Влад поздравил всех с днем сына.

"Так нежно! Мужские нежности", "Вот он, смысл жизни", "Это так мило", - написали под снимком фолловеры.

Напомним, ранее Влад Яма очаровал осенней фотосессией с женой Лианой. Как сообщил артист, это кадры, о которой они давно мечтали.

Также Влад стал героем стильной фотосессии.

До этого Яма приятно удивил своих поклонников обнаженным торсом. Хотя реакция в сети была неоднозначной. 

Видео: РБК-Украина 

Новости Украины фотоInstagramВлад Ямазвезды
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