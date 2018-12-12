"Заряжаться позитивом": Влад Яма открыл новогодние планы

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Шоумен проанализировал уходящий 2018 год в карьерном плане

Популярный танцор, ведущий и один из членов жюри Танцев со звездами Влад Яма, который недавно попробовал себя в новой роли, рассказал о планах на празднование Нового 2019 года. Хореограф собрался встречать праздник в Карпатах, но не с семьей, сообщает "1+1".

Артист 31 декабря будет работать - веселить людей и "заряжаться позитивом от них".

"Если бы был на праздник дома, то, скорее всего, мы с женой устроили бы что-то вроде тематической вечеринки", - признался Влад.

Также он вспомнил, что когда был ребенком, родители устроили "советский" Новый год с оливье, бутербродами со шпротами, нарезками колбасы и Советским шампанским.

"В детстве под елкой я чаще всего находил машинки. А вот моему брату Дед Мороз как-то принес шахматы. Диме тогда было 4 года, но такой подарок он заказал сам. Так вот, открывает Дед Мороз коробку, достает оттуда шахматную фигурку и говорит: "Смотри, какая цаца!". На что мой 4-летний брат отвечает: "Это не цаца. Это ферзь...". - рассказал Яма.

Влад Яма (фото: Facebook/Влад Яма)

Также шоумен проанализировал уходящий 2018 год в карьерном плане:

"Я попробовал себя в новых амплуа на сцене — в Лиге смеха, да и на Танцах со звездами. Получил море эмоций и чувствую себя теперь совсем иначе, свежее. В течение этих 12 месяцев произошло много яркого", - сказал Влад.

Он уверен, что и новый год принесет немало хорошего. Впрочем, далеко загадывать наперед не собирается.

"У меня нет конкретного списка планов на следующий год. Люблю действовать по ситуации. Если у меня в какой-то момент жизни появляется цель, я сразу же обдумываю, как мне ее достичь, и, можно сказать, запускаю мысли в космос. Стараюсь делать это чаще, а не ждать 31-го декабря", - резюмировал хореограф.

Влад Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма вместе со своей женой Лилианой воспитывают двухлетнего сына Леона.

Недавно он выложил на своей страничке в Instagram милое фото с супругой Лилианой.

Ранее мы писали о том, что певец Макс Барских рассказал, как правильно загадывать желание на Новый год.

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Видео: РБК-Украина