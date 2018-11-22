"Я себя таким не знал": Влад Яма стал героем стильной фотосессии

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Поклонники Ямы даже назвали его "Шерлоком"

Танцор, ведущий и один из членов жюри Танцев со звездами Влад Яама попробовал себя в новой роли. На этот раз Яма выступил в качестве модели во время стильной фотосессии для мужского глянца XXL-Украина.

Результат фотосессии — ряд снимков, на которых Яма позируем в модных вещах сезона осень-зима 2018-19.

Так, Яма примерил стильный в этом сезоне тренч песочного цвета, деловые костюмы, жакеты и свитшоты. Соответствующие снимки появились на instagram-страничках Ямы, а также фотографа Олега Феникса.

Кстати, отметим, что главным редактором ноябрьского номера журнала XXL-Украина выступил певец Дмитрий Монатик.

Влад Яма в модной фотосессии для XXL (фото: instagram.com/olehphoenix)

При этом у себя на страничке танцор опубликовал одно фото, на котором он позирует в тренче.

"Спасибо за фотосессию… Я себя таким не знал", — подписал снимок Влад Яма.

Стильный Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Поклонники Влада Ямы поспешили оставить отзывы под снимком. Многие сошлись на том, что танцор на этом фото — "обаятельный красавчик".

"Агент Яма", — шутит karaulova_inna.

"Мужчина загадка. Супер!" — отмечает klavdiiagrinchuk.

"Який магічний погляд, супер", — соглашается svitlannach.

"Влад, ты супер обоятельный красавчик", — признается _kristisha.ru.

"Как Фантомас из фильма. Но очень эффектно", — улыбается kisliak.irina.

"Какой вы разносторонний", — пишет melaniya.ameliya.

"New Шерлок!" — отмечает serjavakyan.

Влад Яма в модной фотосессии для XXL (фото: instagram.com/olehphoenix)

Напомним, ранее Влад Яма организовал романтическую осеннюю фотосессию вместе со своей супругой Лилианой. Тогда многие отметили, что это отличная пара.

До этого Яма приятно удивил своих поклонников обнаженным торсом. Хотя реакция в сети была неоднозначной.

Видео: РБК-Украина