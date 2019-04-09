Диета ладони: диетолог назвала оптимальные порции блюд для худеющих

Эксперт рассказала, как измерять порции различных продуктов и блюд
Диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала о принципах "диеты ладони" и озвучила нормы порций, которые стоит съедать в день для поддержания стройности. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам эксперта, эта система придется кстати и тогда, когда под руками нет кухонных весов, потому что так можно определить оптимальное количество пищи согласно индивидуальных потребностей организма.
Размер сжатого кулака:
Размер сжатого кулака подходит для расчета гарниров и продуктов с высоким содержанием сложных углеводов:
Размер одной ладони:
По размеру одной ладони можно определить количество фруктов, которое можно съедать ежедневно.
Фото: instagram.com/usenochka
Размер ладони без пальцев:
Площадь от основания запястья до основания пальцев подходит для расчета нормы продуктов, богатых белком:
Размер двух ладоней вместе:
Это отличный способ рассчитать норму овощей.
Фото: instagram.com/usenochka
Размер двух указательных и средних пальцев вместе:
Соединив указательные и средние пальцы на обеих руках, вы сможете верно определить порцию сыра.
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Размер первой фаланги большого пальца:
Этот размер поможет определить необходимое количество сливочного масла.
⠀Фото: instagram.com/usenochka
"Что-то из этого желательно есть раз в день, а что-то можно и 2 раза в день, например, овощи. Они должны быть минимум 2-3 раза за день", - отмечает Ольга.
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