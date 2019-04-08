ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жир на талии и боках: диетолог назвала микроэлемент для красоты и здоровья

Lite » Еда 08.04.2019 - 14:13
Жир на талии и боках: диетолог назвала микроэлемент для красоты и здоровья
Иллюстративное фото (pexels.com)

Светлана Фус рассказала о последствиях дефицита йода

Профессиональный диетолог Светлана Фус напомнила о жизненно важном микроэлементе, который влияет не только на здоровье, но и стройность. В Instagram она написала, что украинцы страдают от дефицита йода, поэтому стоит знать о нормах и источниках получения этого микроэлемента.

Эксперт отмечает, что хронический йододефицит приводит к череде нарушений метаболизма:  падению иммунитета, повышению усталости и утомляемости, а также отложению запасов жира в области бедер, живота и боков.

"Йод используется организмом для синтеза гормонов щитовидной железы, которые ответственны за обмен веществ. Мы получаем йод преимущественно из пищи, небольшое количество также поступает из воздуха и воды. К сожалению, большинство населения не может обеспечить организм потребностью в йоде", - привела печальный факт диетолог.

Фус подчеркнула, что основными источниками йода в рационе являются морепродукты. Немаловажная роль отведена и добавлению в пищу йодированной соли.

Жир на талии и боках: диетолог назвала микроэлемент для красоты и здоровья

 Иллюстративное фото (pexels.com)

"Йод нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни. Количество зависит от возраста: 90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет, для взрослых - 150 мкг йода в день, а беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 - 250 мкг/ сут этого элемента", - рассказала она.

Ранее Светлана Фус дала советы, как отучиться употреблять продукты из фаст-фуда.

Кстати, эксперт по похудению Катя Медушкина развенчала распространенные мифы о правильном питании, и рассказала, что здоровый рацион – это не дорого и не затратно по времени.

Диетолог назвала продукты, которые мешают похудению Ожирение и не только: диетолог рассказала, чем грозит чрезмерное употребление сладкого
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь