Виктория Бекхэм показала безупречную фигуру и дала советы по тренировкам на праздники

Звезда учит правильно распределять нагрузки
Виктория Бекхэм всегда любила активный образ жизни. Она не представляет своего дня без ранней пробежки, серии упражнений или растяжки, которые заряжают энергией и поддерживают тело в тонусе. В этот раз, помимо красочного фото на своей странице в Instagram, звезда решила порадовать и советами накануне рождественских и новогодних праздников.
Виктория опубликовала фото, где позирует в белом топе и легинсах, которые дополнила серыми кроссовками и черной бейсболкой. Этот образ подчеркнул стройность и рельефность фигуры 45-летней знаменитости, а также ее знаменитую гибкость, сделав невероятно притягательной. "Ранняя утренняя тренировка. @tracyandersonmethod На этой неделе я делюсь своими лучшими советами по фитнесу и велнесу для отдыха на #worldofVB xx VB", – написала икона стиля.
На сайте же рассказала подробно о тренировках в этот непростой для фигуры период. "Я не побоюсь сказать, что я действительно одержима своими тренировками", – говорит Виктория. –"Это единственное, что я действительно делаю для себя". Питание тела и ума – первое и самое главное правило безупречной внешности звезды. Что касается праздников, она не собирается убирать физическую нагрузку из своей жизни, но планирует сделать их более умеренными.
"Я все еще буду тренироваться на Рождество. Не так много, но бегать я буду каждый день", – говорит бизнесвумен и преданная поклонница беговой дорожки и тренировок у своего любимого фитнес-инструктора Трэйси Андерсон. После этого она отправляется готовить богатый питательными веществами завтрак. Лучшей основы для начала продуктивного дня не придумаешь!
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Также Виктория подчеркнула, что в период праздников намного важнее не перегружать себя, а найти баланс между тем, чтобы быть здоровым, но и немного расслабляться. Помимо фитнеса, она, к примеру, обожает простую планку. "Вам не нужно ничего, кроме пола", – говорит знаменитая красавица, которая выполняет четыре двухминутных сета каждый день. "Они действительно хороши для вашей основной силы". Напоследок звезда дала совет: "Мы работаем так усердно, что можно себя наградить, – говорит она. – Расслабьтесь и отдохните". Но только после ваших планок!