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Вот это гибкость! 45-летняя Виктория Бекхэм демонстрирует спортивную фигуру и невероятную растяжку

Lite » Мода 06.09.2019 - 19:18
Вот это гибкость! 45-летняя Виктория Бекхэм демонстрирует спортивную фигуру и невероятную растяжку
Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Икона стиля показала элемент своей тренировки

Виктория Бекхэм – настоящий трудоголик. И это касается не только ее карьеры – как известно, популярный дизайнер и бизнес-вумен вкладывает в свои коллекции и проекты душу, проводя на работе массу времени.

Не меньше внимания она уделяет семье. Так, по словам Виктории, она ежедневно просыпается около 6 утра, чтобы успеть сделать свои утренние ритуалы красоты, а затем приготовить завтрак мужу и детям и отправить последних на учебу. В перерывах же она успевает заняться спортом, о чем красноречиво свидетельствует ее фигура.

Вот это гибкость! 45-летняя Виктория Бекхэм демонстрирует спортивную фигуру и невероятную растяжкуВиктория в новой коллекции (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Несколько часов назад Виктория показала новое фото в спортивном наряде. Она примерила костюм – топ и легинсы – из линии, разработанной для известной американской марки Reebok. Коллекция, которая называется Reebok xVictoria Beckham, только поступила в продажу. Серия вдохновлена движением и свободным уличным духом, но женственность и мягкость, которые выражены в палитре и крое, в ней играют ключевую роль. Виктория продемонстрировала их полной мерой. А также и свою спортивную подготовку.

Вот это гибкость! 45-летняя Виктория Бекхэм демонстрирует спортивную фигуру и невероятную растяжкуНовая линия уже поступила в продажу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

45-летняя дива показала кадр из спортивного зала, где занимается йогой. Она делает достаточно сложную асану, которая требует растяжки и определенной физической подготовки. Виктория, которая давно увлекается древней индийской практикой, легко смогла выполнить позу, при этом держа в руках телефон. "Кто сказал, что я не могу заниматься йогой?!, – дополнила она свой пост.

Вот это гибкость! 45-летняя Виктория Бекхэм демонстрирует спортивную фигуру и невероятную растяжкуВиктория и Элтон Джон (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Впрочем, в способностях Бекхэм никто и не сомневался. А супруг Элтона Джона, британский кинорежиссер Дэвид Ферниш написал: "Никаких следов пасты, которую ты ела". Напомним, недавно Виктория была с семьей на отдыхе, где компанию им составлял и музыкант со своим мужем. Семьи давно дружат и часто проводят вместе викенды.

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