Вікторія Бекхем показала бездоганну фігуру і дала поради щодо тренувань на свята

Зірка вчить правильно розподіляти навантаження
Вікторія Бекхем завжди любила активний спосіб життя. Вона не уявляє свого дня без ранньої пробіжки, серії вправ або розтяжки, які заряджають енергією і підтримують тіло у тонусі. Цього разу, окрім яскравого фото на своїй сторінці в Instagram, зірка вирішила порадувати і порадами напередодні різдвяних і новорічних свят.
Вікторія опублікувала фото, де позує в білому топі і легинсах, які доповнила сірими кросівками і чорною бейсболкою. Цей образ підкреслив стрункість і рельєфність фігури 45-річної знаменитості, а також її знамениту гнучкість, зробивши неймовірно привабливою. "Раннє ранкове тренування. @tracyandersonmethod На цьому тижні я ділюся своїми кращими радами з фітнесу та велнесу для відпочинку на #worldofVB xx VB", – написала ікона стилю.
На сайті ж розповіла докладно про тренування в цей непростий для фігури період. "Я не побоюся сказати, що я дійсно одержима своїми тренуваннями, – каже Вікторія. – Це єдине, що я дійсно роблю для себе". Харчування тіла і розуму – перше і найголовніше правило бездоганної зовнішності зірки. Що стосується свят, вона не збирається прибирати фізичне навантаження зі свого життя, але планує зробити їх більш помірними.
"Я все ще буду тренуватися на Різдво. Не так багато, але бігати я буду кожен день", – говорить бізнесвумен і віддана прихильниця бігової доріжки і тренувань у свого улюбленого фітнес-інструктора Трейсі Андерсон. Після цього вона відправляється готувати багатий поживними речовинами сніданок. Кращої основи для початку продуктивного дня не придумаєш!
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Також Вікторія підкреслила, що в період свят набагато важливіше не перевантажувати себе, а знайти баланс між тим, щоб бути здоровим, але і трохи розслаблятися. Крім фітнесу, вона, приміром, обожнює просту планку. "Вам не потрібно нічого, окрім підлоги", – каже знаменита красуня, яка виконує чотири двохвилинних сету кожен день. "Вони дійсно гарні для вашої основної сили". Наостанок зірка дала пораду: "Ми працюємо так старанно, що можна себе нагородити, – каже вона. – Розслабтеся і відпочиньте". Але тільки після ваших планок!