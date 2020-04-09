Виктор Павлик с молодой невестой признались, когда впервые поцеловались и кто главный в семье

Павлик и Репяхова также рассказали, как они отмечены друг у друга в телефоне
На СТБ состоялась премьера проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок». Каждую субботу и воскресенье в 9:30 Надежда Матвеева и Григорий Решетник раскрывают секреты украинских и голливудских знаменитостей. В минувшем выпуске ведущие узнали, что Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина Репяхова не знают друг о друге, как подписаны в телефонах, когда впервые поцеловались и многое другое!
Звездная пара ответила на 15 вопросов друг о друге, а кроме того… раскрыла много личных секретов.
1. Какое блюдо не любит Виктор?
Катя: Например, замороженные креветки.
Виктор: У меня нет такого продукта.
2. Самый дорогой подарок, который вам сделал Виктор?
Катя: Самый дорогой подарок – это то, что он выбрал меня и кардинально поменял свою жизнь.
Виктор: Машину? Ответ Кати – это само собой разумеющееся (улыбается).
3. Что Виктор поет в душе?
Катя: Не поет.
Виктор: Ничего.
4. Как вы называете Виктора дома?
Катя: Малыш, любчик, зая.
Виктор: Зая, малыш.
5. Когда вы впервые поцеловались?
Катя: 4 года назад.
Виктор: Уже через неделю-две, возможно, через месяц. Точно помню, что мы где-то обедали или ужинали, я ее привез домой, а в машине мы поцеловались.
6. Худшая черта характера Кати?
Катя: Наверное, вспыльчивость. Он пытается доказать мне свою точку зрения, а я ничего не слышу, пока не успокоюсь.
Виктор: Заводится с полуоборота и много всего себе накручивает.
7. Какой размер обуви у Кати?
Катя: 37.
Виктор: 37, может, 37, 5.
8. День рождения ее мамы?
Катя: 1 сентября.
Виктор: 1 сентября.
9. Что она выберет: чай или кофе?
Катя: Кофе, однозначно, и он это знает.
Виктор: Кофе, но чай она тоже очень любит.
10. Какую вашу песню Катя любит больше всего?
Катя: «Я живу в раю».
Виктор: «Кто если не ты», «Я живу в раю».
11. Как Виктор подписан у вас в телефоне?
Катя: ВП.
Виктор: Любимый.
12. А как вы у него?
Катя: Катя Репяхова.
Виктор: Катя Репяхова.
13. Кто дольше собирается?
Катя: Он
Виктор: Наверное, я.
14. Кто главный в семье?
Катя: Он, конечно.
Виктор: Я, да? Ну, я бы сказал, что Катя, и делаю вид и действую так, чтобы Катя почувствовала, что она главная.
Смотрите проект «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ.