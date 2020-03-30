Долой стереотипы: молодая невеста Виктора Павлика дала советы парам с большой разницей в возрасте

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

Девушка отметила, что ей очень повезло с понимающей мамой

Певец Виктор Павлик и его молодая невеста, 25-летняя концертный директор Екатерина Репяхова были вынуждены остановить подготовку к свадьбе из-за разразившейся пандемии коронавируса и введенного в стране карантина. Согласно правилам, пара остается дома и развлекается как может. К примеру, Екатерина в появившееся свободное время стала много готовить, а также смотрит фильмы и ТВ. Кроме того, она общается с поклонниками в сети и недавно откровенно выразила свое мнение о пластических операциях.

К слову, 29-летняя разница в возрасте с избранником Репяхову совершенно не смущает. В новой публикации в своем Instagram она поделилась милым домашним фото с Павликом - артист сидит за столом с гитарой в руках, а невеста стоит позади него и нежно обнимает за плечи.

Екатерина призналась, что ей очень повезло с понимающей мамой, которая нормально восприняла новость о возрасте ее жениха, а также дала советы парам, у которых тоже большая разница в возрасте.

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

"О разнице в возрасте. Не могу передать, как мне приятно, когда пишут девушки, у которых также большая разница в возрасте с их половинками и что они счастливы. Моя история заставляет поверить в то, что в этом мире возможно все. (Ого, звучит круто! Можно менять текст в шапке профиля). ⠀



Мне повезло, моя мама всегда меня понимала, поддерживала и я никогда не думала о том, как ей все это рассказать и преподнести помягче. Б-г меня наградил самой лучшей мамой в мире. Но не всем так повезло, жизнь сложная штука, напичканная стереотипами. Многие предпочитают быть в толпе скрывая свои истинные чувства, боясь столкнутся с непониманием, но помните, нам не скрыться от самих себя.

Слушайте своё сердце

Будьте индивидуальны

Берегите СВОЮ историю



А социум всегда будет заставлять мыслить по шаблону", - поделилась невеста 54-летнего певца.

Подписчики благодарят Екатерину за такие правильные слова и делятся своими историями в комментариях.

У нас с мужем 8 лет разницы и мы ее совсем не чувствуем.Нам 34 и 42 ,а ощющаем себя оба на 25!!! Разница не в возрасте,разница в голове!!!!

Здравствуйте, я с вами согласна)у меня разница в возрасте с моим мужем 17 лет у нас ребёнок и живём мы прекрасно) да, многие не понимали, даже сейчас смотрят некоторые люди косо, но я научилась закрывать глаза на мнение чужих для меня людей)

Пари, які є плюс-мінус ровесниками, часто розходяться. Бо сенс не у віці. Бажаю вам щастя.

Разница в возрасте , это всего лишь цифра. Главное любовь,уважение и нежность. А кто пишет ,что только ради денег,то возможно это в их случае. А вам ,я желаю огромного счастья и Любви Берегите Друг Друга

У мене у батьків різниця у віці така сама. Мені вже 24 роки) і я безмежно щаслива, що маю таку сім’ю, що вихована в любові, затишку!!

Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)

Ранее Виктор Павлик ответил хейтерам в сети, которые упрекнули его из-за существенной разницы в возрасте с молодой возлюбленной.