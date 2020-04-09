Віктор Павлік з молодою нареченою зізналися, коли вперше поцілувалися і хто головний в сім'ї

На СТБ відбулася прем'єра проекту про життя селебріті – «Неймовірна правда про зірок». Кожну суботу та неділю о 9:30 Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкривають секрети українських, і голлівудських знаменитостей. У минулому випуску ведучі дізналися, що Віктор Павлік і його кохана Катерина Репяхова не знають один про одного, як підписані в телефонах, коли вперше поцілувалися і багато іншого!

Зіркова пара відповіла на 15 запитань один про одного, а крім того... розкрила багато особистих секретів.

1. Яке блюдо не любить Віктор?

Катя: Наприклад, заморожені креветки.

Віктор: У мене немає такого продукту.

2. Найдорожчий подарунок, який вам зробив Віктор?

Катя: найдорожчий подарунок – це те, що він вибрав мене і кардинально змінив своє життя.

Віктор: Машину? Відповідь Каті – це само собою зрозуміле (посміхається).

3. Що Віктор співає в душі?

Катя: Не співає.

Віктор: Нічого.

4. Як ви називаєте Віктора вдома?

Катя: Малюк, любчик, зая.

Віктор: Зая, малюк.

5. Коли ви вперше поцілувалися?

Катя: 4 роки тому.

Віктор: Вже через тиждень-два, можливо, через місяць. Точно пам'ятаю, що ми десь обідали чи вечеряли, я її привіз додому, а в машині ми поцілувалися.

6. Найгірша риса характеру Каті?

Катя: Напевно, запальність. Він намагається довести мені свою точку зору, а я нічого не чую, поки не заспокоюся.

Віктор: Заводиться з півоберту і багато всього собі накручує.

7. Який розмір взуття у Каті?

Катя: 37.

Віктор: 37, може, 37, 5.

8. День народження її мами?

Катя: 1 вересня.

Віктор: 1 вересня.

9. Що вона вибере: чай або каву?

Катя: Каву, однозначно, і він це знає.

Віктор: Каву, але чай вона теж дуже любить.

10. Яку вашу пісню Катя любить найбільше?

Катя: «Я живу в раю».

Віктор: «Хто якщо не ти», «Я живу в раю».

11. Як Віктор підписаний у вас в телефоні?

Катя: ВП.

Віктор: Коханий.

12. А як ви в нього?

Катя: Катя Репяхова.

Віктор: Катя Репяхова.

13. Хто довше збирається?

Катя: Він

Віктор: Напевно, я.

14. Хто головний в сім'ї?

Катя: Він, звичайно.

Віктор: Я, так? Ну, я б сказав, що Катя, і роблю вигляд і дію так, щоб Катя відчула, що вона головна.

Дивіться проект «Неймовірна правда про зірок» кожну суботу та неділю о 9:30 на СТБ.