Віктор Павлік з молодою нареченою зізналися, коли вперше поцілувалися і хто головний в сім'ї

Павлик і Репяхова також розповіли, як вони відзначені один у одного в телефоні
На СТБ відбулася прем'єра проекту про життя селебріті – «Неймовірна правда про зірок». Кожну суботу та неділю о 9:30 Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкривають секрети українських, і голлівудських знаменитостей. У минулому випуску ведучі дізналися, що Віктор Павлік і його кохана Катерина Репяхова не знають один про одного, як підписані в телефонах, коли вперше поцілувалися і багато іншого!
Зіркова пара відповіла на 15 запитань один про одного, а крім того... розкрила багато особистих секретів.
1. Яке блюдо не любить Віктор?
Катя: Наприклад, заморожені креветки.
Віктор: У мене немає такого продукту.
2. Найдорожчий подарунок, який вам зробив Віктор?
Катя: найдорожчий подарунок – це те, що він вибрав мене і кардинально змінив своє життя.
Віктор: Машину? Відповідь Каті – це само собою зрозуміле (посміхається).
3. Що Віктор співає в душі?
Катя: Не співає.
Віктор: Нічого.
4. Як ви називаєте Віктора вдома?
Катя: Малюк, любчик, зая.
Віктор: Зая, малюк.
5. Коли ви вперше поцілувалися?
Катя: 4 роки тому.
Віктор: Вже через тиждень-два, можливо, через місяць. Точно пам'ятаю, що ми десь обідали чи вечеряли, я її привіз додому, а в машині ми поцілувалися.
6. Найгірша риса характеру Каті?
Катя: Напевно, запальність. Він намагається довести мені свою точку зору, а я нічого не чую, поки не заспокоюся.
Віктор: Заводиться з півоберту і багато всього собі накручує.
7. Який розмір взуття у Каті?
Катя: 37.
Віктор: 37, може, 37, 5.
8. День народження її мами?
Катя: 1 вересня.
Віктор: 1 вересня.
9. Що вона вибере: чай або каву?
Катя: Каву, однозначно, і він це знає.
Віктор: Каву, але чай вона теж дуже любить.
10. Яку вашу пісню Катя любить найбільше?
Катя: «Я живу в раю».
Віктор: «Хто якщо не ти», «Я живу в раю».
11. Як Віктор підписаний у вас в телефоні?
Катя: ВП.
Віктор: Коханий.
12. А як ви в нього?
Катя: Катя Репяхова.
Віктор: Катя Репяхова.
13. Хто довше збирається?
Катя: Він
Віктор: Напевно, я.
14. Хто головний в сім'ї?
Катя: Він, звичайно.
Віктор: Я, так? Ну, я б сказав, що Катя, і роблю вигляд і дію так, щоб Катя відчула, що вона головна.
Дивіться проект «Неймовірна правда про зірок» кожну суботу та неділю о 9:30 на СТБ.