Мне не нравится: молодая невеста Виктора Павлика высказалась о желании сделать пластику

Виктор Павлик с невестой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репьяхова рассказала, на какие изменения готова решиться

25-летняя невеста и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репьяхова собиралась сыграть свадьбу с певцом этим летом, но, похоже, планам пары не суждено сбыться и с торжеством придется повременить. Девушку не смущает существенная разница в возрасте с избранником и она не собирается с ним расставаться. Правда, возлюбленная певца в сердцах ответила одной из подписчиц на критику, заявив, что если любвеобильный жених ее бросит, то она найдет кого-то получше. А пока пара проводит время на карантине и общается с поклонниками через соцсети. Девушка решила воспользоваться свободным временем и ответить на вопросы фолловеров.

Так, Екатерина и Виктор сообщили, что приостановили подготовку к свадебному торжеству из-за карантина и эпидемию коронавируса, но они находять, чем занять себя.

"Позавчера готовила весь день. Вчера ездили немного по городу. В магазин, а вечером – прямые эфиры. Сегодня лежу в кровати, смотрю ТВ", – поделилась девушка своим распорядком.

Екатерина Репьяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Молодая невеста певца высказалась также о пластических операциях. На вопрос, не хотела бы она сделать ринопластику, Екатерина ответила, что ей не нравятся девушки с одинаковыми сделанными носами, но от подтяжки лица после появления возрастных изменений она не отказалась бы.

"Нос ни в коем случае трогать не буду. Мне не нравится, как выглядят девушки со сделанными носами. А вот позже какую-нибудь подтяжку сделать - не против", - призналась невеста музыканта.

Екатерина Репьяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ранее стало известно о проблемах в семье невесты Виктора Павлика. Оказалось, что отец Екатерины Репьяховой стал банкротом и заложил дом. Но это не единственая проблема – родитель начал угрожать детям и жене оставить их ни с чем.