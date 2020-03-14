Вика из НеАнгелов показала, как борется с коронавирусом: забавное видео

Из-за пандемии коронавируса в мире и карантинных мер в Украине многие пребывают в угнетенном состоянии. Многие звезды призывают украинцев не поддаваться панике и учат, как уберечь себя и родных от заражения - к примеру, Потап рассказал об основных мерах профилактики. А стройная и позитивная Виктория Смеюха из группы НеАнгелы решила показать свой необычный способ борьбы с коварным вирусом.

На своей страничке в Instagram певица опубликовала забавное и веселое видео со своей тренировки с тренером - судя по всему, по кикбоксингу. В ролике девушка активно бьет ногой по специальному мату, который держит тренер.

"Вот так мы готовимся к карантину", - с юмором говорит мужчина.

Сама же Вика подписала публикацию так: "Борьба с коронавирусом!"

Видео: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры артистки восхитились ее позитивом и боевыми навыками, а некоторые даже начали давать советы по технике выполнения ударов.

Как тренеру врезала - осталось за кадром. :))

Ого как тьі мочишь!!

моя самая красивая заика

Вика позитивчик

Красотка. Так держать.

Рановато по подушке)) надо технику сначала подтянуть)) а так...характер есть)))

Нельзя ниже пояса, в лицо надо

Прям драчунья

Викаа!!!...надо резко бить,а не толкать..

Вика "гаси" его !!!)))

На концерт больше никто не прийдёт, вы опасны

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в одном халате предложила поклонникам участие в необычном марафоне - начать раньше вставать по утрам.