Это вызов человечеству: Потап дал советы, как защититься от коронавируса

Артист призвал всех беречь себя и окружающих
Во время пандемии коронавируса и карантина в Украине многие отечественные звезды делятся своими методами и советами, как сохранять спокойствие и свести к минимуму вероятность заразиться. К примеру, телеведущая Маша Ефросинина поделилась своим мнением о нынешней ситуации, а также высказалась о панике в супермакетах и продуктовых магазинах и призвала людей быть умнее. Не остался в стороне и продюсер и рэпер Потап - на своей странице в Instagram он поделился рекомендациями, как защититься от заразы.
Артист опубликовал снимок, на котором он запечатлен на балконе в белом наряде. Потап отметил, что сложившаяся ситуация - настоящий вызов человечеству, однако нужно не поддаваться панике и решать проблему совместно и сплоченно.
"Коронавірус – це новий різновид ГРВІ, який активно досліджують. Але одна людина хворіє від вірусу, а десять – від страху. Це виклик для людства! Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом. Світ вже працює над вакциною. Потурбуйся про себе, щоб залишатися здоровим.
Порада від зірок:
Частіше обробляй антисептиком на основі спирту екран телефону, а також руки – щоразу після використання паперових грошей
Зараз безконтактні способи оплати – саме те!
Намагайся уникати скупчення людей
Так, наразі не час для масових заходів, але не засмучуйся - це тимчасово. Незабаром відірвемось.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Ставься з розумінням до карантинних заходів, обмежень та самоізоляції!
Ми завжди перемагали все, коли допомагали один одному.
Ні – булінгу хворих і дискримінації!
Ні – чуткам та паніці!
ТАК – інформації з надійних джерел!
Наш імунітет від вірусу – це повноцінне харчування, фізична активність, здоровий сон та гарний настрій. Бережи себе, людей навколо і наш світ", - дал полезные и правильные советы продюсер.
Пользователи сети благодарят Потапа за правильные и мудрые слова и эффективные советы.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, ранее Потап показал фото красотки жены Насти Каменских на Голосі країни 10 и признался, что сам себе завидует.