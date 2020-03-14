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Это вызов человечеству: Потап дал советы, как защититься от коронавируса

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.03.2020 - 09:51
Это вызов человечеству: Потап дал советы, как защититься от коронавируса
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Артист призвал всех беречь себя и окружающих

Во время пандемии коронавируса и карантина в Украине многие отечественные звезды делятся своими методами и советами, как сохранять спокойствие и свести к минимуму вероятность заразиться. К примеру, телеведущая Маша Ефросинина поделилась своим мнением о нынешней ситуации, а также высказалась о панике в супермакетах и продуктовых магазинах и призвала людей быть умнее. Не остался в стороне и продюсер и рэпер Потап - на своей странице в Instagram он поделился рекомендациями, как защититься от заразы.

Артист опубликовал снимок, на котором он запечатлен на балконе в белом наряде. Потап отметил, что сложившаяся ситуация - настоящий вызов человечеству, однако нужно не поддаваться панике и решать проблему совместно и сплоченно.

"Коронавірус – це новий різновид ГРВІ, який активно досліджують. Але одна людина хворіє від вірусу, а десять – від страху. Це виклик для людства! Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом. Світ вже працює над вакциною. Потурбуйся про себе, щоб залишатися здоровим.

Порада від зірок:
Частіше обробляй антисептиком на основі спирту екран телефону, а також руки – щоразу після використання паперових грошей
Зараз безконтактні способи оплати – саме те!
Намагайся уникати скупчення людей
Так, наразі не час для масових заходів, але не засмучуйся - це тимчасово. Незабаром відірвемось.

Это вызов человечеству: Потап дал советы, как защититься от коронавируса
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Ставься з розумінням до карантинних заходів, обмежень та самоізоляції!
Ми завжди перемагали все, коли допомагали один одному.
Ні – булінгу хворих і дискримінації!
Ні – чуткам та паніці!
ТАК – інформації з надійних джерел!
Наш імунітет від вірусу – це повноцінне харчування, фізична активність, здоровий сон та гарний настрій. Бережи себе, людей навколо і наш світ", - дал полезные и правильные советы продюсер.

Пользователи сети благодарят Потапа за правильные и мудрые слова и эффективные советы.

  • Дякую за пораду
  • Правильно сказали вы, нужно не думать и нечего не прицепится к тебе
  • Дуже сильна промова, а головне вірна. Маєш рацію Олексій. Так тримати. Ні ПАНІЦІ . Бережіть себе
  • Полностью поддерживаю за такие крутые слова! От страха все
  • Дійсно круті поради!Зараз паніка просто деструктивно на нас впливає!І штучно розхитує ситуацію!
  • А главное, без паники, всё верно! Понимание и спокойствие, наше всё)
  • Меньше паніки))) страшно? Там ії море)
  • Спасибо Потап
  • Мудрый совет...
  • Спасибі за пораду
  • Спасибо Потап... Добро и адекватность наше все)))) Ну и чихаем в локоть))
  • Вот кто должен быть министром здоровья!
  • Підтримую!!!
  • Потап,ну хотя бы от тебя услышал дельное,а то ноют так много что аж тошно,а ты красавчик,правильно всё сказал,мы победим!

Это вызов человечеству: Потап дал советы, как защититься от коронавируса

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап показал фото красотки жены Насти Каменских на Голосі країни 10 и признался, что сам себе завидует.

Настя Каменских похвасталась идеальным загаром и плоским животиком в деловом образе Сам себе завидую: Потап показал фото красотки жены на Голосі країни 10
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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