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Город милоты: Вика из НеАнгелов зачаровала живописными кадрами из Франции

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.02.2020 - 13:37
Город милоты: Вика из НеАнгелов зачаровала живописными кадрами из Франции
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица порадовала поклонников атмосферными фото со своих европейских каникул

Участницы группы НеАнгелы Вика и Слава решили устроить себе небольшие зимние каникулы в Европе. Рыженькая Каминская посетила Испанию, где погуляла по живописной Барселоне и посетила "место силы" в монастыре Монсеррат. Смеюха же решила посмотреть сразу несколько стран - сначала она побывала в немецком Франкфурте, после чего отправилась во Францию.

На своей странице в Instagram Вика поделилась красочными и атмосферными кадрами с прогулки по городу Риквир, который она назвала очень милым. Для изучения окрестностей артистка выбрала простой и удобный наряд - синие джинсы и светло-фиолетовый пуховик с широким поясом, а дополнила лук черной шапкой и клетчатым шарфом.

Исполнительница позировала на фоне ярких домиков и колоритных улочек, освещая снимки своей лучезарной улыбкой.

Город милоты: Вика из НеАнгелов зачаровала живописными кадрами из ФранцииГород милоты: Вика из НеАнгелов зачаровала живописными кадрами из Франции

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"В Риквире фотографы вместо «Сыр» просят сказать «Рислинг». Город милоты, потому что- окружают его домики-гномиков. А какой красивый французский язык, а эта милая картавость! Но есть нюанс, мало, кто из французов знает английский и учить его не особо желают. А когда вы обратитесь к ним на английском языке, не исключён косой взгляд в вашу сторону. Ну это все нюансы, на которые не стоит обращать внимание. Ах да, не забудьте заскочить в кондитерскую- рай для сладкоежек. Любите от вы Францию, как люблю ее я?" - поделилась впечатлениями Смеюха.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Подписчикам певицы понравились атмосферные фото и они поделились своими впечатлениями в комментариях.

  • Милый городок. И вы Очень красивая!!!
  • Голубь, бомба, француз!) А Виктория всегда прекрасна!!!
  • Как красочно и колоритно!
  • Такие красивые фото и вы тоже красотка, Вика
  • Как научиться так лучезарно улыбаться?!.... Это наверное быть счастливым и иметь полное открытое внутренне доверие миру?.
  • Ты ж моя зайка)
  • Очень красивая подборка)) позирование хорошее!)))
  • Хорошенькая
  • Модель наша
  • ты мое искушение
  • Люблю, а значит и Францию тоже.
  • Почему голубка одна без голуба?А фотографии сказочные

Город милоты: Вика из НеАнгелов зачаровала живописными кадрами из Франции

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов впечатлила точеными формами в откровенном платье.

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