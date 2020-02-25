Город милоты: Вика из НеАнгелов зачаровала живописными кадрами из Франции

Певица порадовала поклонников атмосферными фото со своих европейских каникул
Участницы группы НеАнгелы Вика и Слава решили устроить себе небольшие зимние каникулы в Европе. Рыженькая Каминская посетила Испанию, где погуляла по живописной Барселоне и посетила "место силы" в монастыре Монсеррат. Смеюха же решила посмотреть сразу несколько стран - сначала она побывала в немецком Франкфурте, после чего отправилась во Францию.
На своей странице в Instagram Вика поделилась красочными и атмосферными кадрами с прогулки по городу Риквир, который она назвала очень милым. Для изучения окрестностей артистка выбрала простой и удобный наряд - синие джинсы и светло-фиолетовый пуховик с широким поясом, а дополнила лук черной шапкой и клетчатым шарфом.
Исполнительница позировала на фоне ярких домиков и колоритных улочек, освещая снимки своей лучезарной улыбкой.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"В Риквире фотографы вместо «Сыр» просят сказать «Рислинг». Город милоты, потому что- окружают его домики-гномиков. А какой красивый французский язык, а эта милая картавость! Но есть нюанс, мало, кто из французов знает английский и учить его не особо желают. А когда вы обратитесь к ним на английском языке, не исключён косой взгляд в вашу сторону. Ну это все нюансы, на которые не стоит обращать внимание. Ах да, не забудьте заскочить в кондитерскую- рай для сладкоежек. Любите от вы Францию, как люблю ее я?" - поделилась впечатлениями Смеюха.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Подписчикам певицы понравились атмосферные фото и они поделились своими впечатлениями в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, Вика из НеАнгелов впечатлила точеными формами в откровенном платье.