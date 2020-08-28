Было видно все! Дорофеева рассказала о конфузе с фотосетом для мужского глянца

Надя Дорофеева в клипах и во время фотосессий выглядит смело и раскованно, она, казалось бы, с легкостью носит экстравагантные и откровенные наряды, и непринужденно сексуально позирует на камеру. Но, как оказалось, певица в жизни скромная и стеснительная, и до сих пор удивляется, как сумела стать секс-символом для многих поклонников. В рамках YouTube-шоу "2POPODCAST" она рассказала, что помогло ей преодолеть комплексы и поделилась забавной историей, связанной со съемками для мужского глянца.

Надя отметила, что стесняется, когда одета слишком откровенно и чувствует дискомфорт.

"На сцене - боди, а сверху всегда накидка. Всегда стилисты просили ее снять, а мне не нравиться, я не могу. И всегда у меня конфликтные моменты, потому что мне неудобно, когда чересчур", - делится откровениями звезда.

Надя Дорофеева испытывает неловкость, выходя на сцену в слишком откровенных нарядах (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Но от скромности у нее есть свое "лекарство" - как только звучит музыка, в девушке просыпается сексуальность, которую она с легкостью демонстрирует на камеру.

Артистка рассказала забавную историю, связанную с эротической съемкой для мужского журнала "Playboy".

"Мы придумали, что все интимные места в тени - черно-белая фотосессия. И когда она вышла, умные ребята контрастность подтянули, и все – там все видно! И я была в шоке", - вспомнила певица о неловкой ситуации.

Видео: YouTube/2POPODCAST

Она отметила, что откровенные сцены в клипах и фотосеты помогли ей раскрепоститься, принять и полюбить себя и свое тело.

"У меня всю жизнь были комплексы, что я очень худенькая. И как раз все эти фотосессии помогли мне принять и полюбить себя", - призналась Надя. Она отметила, что сейчас модно быть собой, и ее очень радует такая тенденция.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева раскрыла подробности романтического знакомства с коллегой по дуэту "Время и Стекло" "Позитивом".