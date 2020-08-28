Було видно все! Дорофєєва розповіла про конфуз з фотосетом для чоловічого глянцю

Надя Дорофєєва в кліпах і під час фотосесій виглядає сміливо і розкуто, вона, здавалося б, з легкістю носить екстравагантні та відверті вбрання, і невимушено сексуально позує на камеру. Але, як виявилося, співачка в житті скромна і сором'язлива, і досі дивується, як зуміла стати секс-символом для багатьох шанувальників. В рамках YouTube-шоу "2POPODCAST" вона розповіла, що допомогло їй подолати комплекси і поділилася цікавою історією, пов'язаною зі зйомками для чоловічого глянцю.

Надя зазначила, що соромиться, коли одягнена занадто відверто і відчуває дискомфорт.

"На сцені - боді, а зверху завжди накидка. Завжди стилісти просили її зняти, а мені не подобається, я не можу. І завжди у мене конфліктні моменти, тому що мені незручно, коли занадто", - ділиться одкровеннями зірка.

Надя Дорофєєва відчуває незручність, виходячи на сцену в дуже відвертих вбраннях (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Але від скромності у неї є своє "ліки" - як тільки звучить музика, вдівчині прокидається сексуальність, що вона з легкістю демонструє на камеру.

Артистка розповіла цікаву історію, пов'язану з еротичною зйомкою для чоловічого журналу "Playboy".

"Ми придумали, що всі інтимні місця в тіні - чорно-біла фотосесія. І коли вона вийшла, розумні хлопці контрастність підтягнули, і все – там все видно! І я була в шоці", - згадала співачка про незручну ситуацію.

Відео: YouTube/2POPODCAST

Вона зазначила, що відверті сцени в кліпах і фотосети допомогли їй розслабитись, прийняти і полюбити себе і своє тіло.

"У мене все життя були комплекси, що я дуже худенька. І як раз всі ці фотосесії допомогли мені прийняти і полюбити себе", - зізналася Надя. Вона зазначила, що зараз модно бути собою, і її дуже радує така тенденція.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розкрила подробиці романтичного знайомства з колегою по дуету "Время и Стекло" "Позитивом".