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Танцевали во дворе в 7 утра: Дорофеева и Позитив вновь заговорили о своем романе

Среда 26 августа 2020 15:45
Танцевали во дворе в 7 утра: Дорофеева и Позитив вновь заговорили о своем романе
Время и Стекло (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Ольвия Агаркова

Артисты вспомнии о романтическом знакомстве

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-"Позитив" десять лет радовали поклонников творчеством в рамках дуэта "Время и Стекло". Новость о том, что группа распалась потрясла поклонников – они отказывались верить в то, что артисты больше не будут работать вместе. Кроме того, многие из фанов в тайне мечтали, что Надя и Леша станут парой, и это невзирая на то, что они оба состоят в браке. Впрочем, романтическая история у артистов все же было, правда, еще до начала совместного творческого пути. О том, как все начиналось они рассказали в програме "2PoPodсast".

Надя и Леша не скрывали, что познакомились еще до создания группы, когда каждый из них занимался своим творчеством. Тогда между юными артистами пробежала искра, которая, по словам "Позитива", есть до сих пор.

"Какая-то минимальная искра всегда есть и всегда будет", - заявил Алексей. Надя лишь подлила масла в огонь, раскрыв подробности первого свидания.

Танцевали во дворе в 7 утра: Дорофеева и Позитив вновь заговорили о своем романе

Надя Дорофеева и Позитив вспомнили о романтическом знакомстве (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Леша все эти годы запрещает себе эту мысль, если честно. Потому что за два года до создания группы, мы в Симферополе с Лешей прогуляли до утра в моем родном городе, проговорили и очень понравились друг другу. Мне он так понравился, очень! Мы даже не поцеловались. При том, что мы танцевали медленный танец в моем дворе в 7 утра!" - рассекретила подробности свидания певица. Леша поспешил оправдаться за свою нерешительность.

"Я нормальный парень в плане культуры поведения с девушкой, воспитания. Я предполагал, что мы сделаем группу и говорили об этом, потому что у меня была другая группа. У меня всегда в подсознании было, что нельзя портить отношения с таким прекрасным, талантливым человеком. А там дальше как пойдет!" - с улыбкой вспомнил "Позитив".

Танцевали во дворе в 7 утра: Дорофеева и Позитив вновь заговорили о своем романе

Надя и Позитив признались, что они словно брат и сестра (instagram.com/nadyadorofeeva)

Когда Надя переехала в Киев и стала частью группы, романтический флер спал и отношения стали дружескими и рабочими. "Я вообще не поняла как это произошло. Мы начали работать и нас отвернуло друг от друга как от девушки и парня, и мы стали больше как брат с сестрой", - призналась Надя, а "Позитив" подтвердил ее слова.

Алексей признался, что будет поддерживать Надю в ее сольной карьере и очень высоко отзывался о ее артистическом таланте и потенциале. Он отметил, что зависти к коллеге у него не будет.

Видео: YouTube/2PoPodсast

Кстати, на запись программы Надя пришла в пикантном аутфите – латесксных блестящих брюках и портупее.

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и СтеклоПозитив
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