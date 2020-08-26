"Подходи – накажу": "опасная" Дорофеева в латексе и ремнях обратилась к поклонникам

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица предстала в неожиданно смелом образе

Надя Дорофеева умеет быть совершенно разной, и каждый образ ей к лицу. Она одинаково хроша в женственном, почти кукольном платье в оборками и вычурном, смелом аутфите, подчеркивающем каждый изгиб ее стройной фигуры. Девушка не боится экспериментов с имиджем и всегда готова попробовать что-то новенькое. Но ее свежее фото по-настоящему удивило даже преданных фанов звезды – Надя облачилась в настоящий БДСМ-аутфит! Именно в таком видео она пришла на интервью для пограммы Потапа и Алексея Завгороднего-"Позитива" "2 PoPodсast".

Певица выбрала блестящие латексные штаны с пикантными розрезами на бедрах, топ телесного цвета, который дополнила широкими ремнями, образующими портупею. Волнистые локоны она заколола с двух сторон заколками, а пару прядей выпустила на лицо.

"Кому там что не нравится - подходи, накажу", - оставила игривую двусмысленную подпись певица.

Надя Дорофеева удивила выбором смелого и экстравагантного наряда (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники не ожидали от звезды услышать такое "предупреждение" и поспешили ее заверить, что они в восторге от экстравагантного образа Нади.

Штаны вау

Опасная

Красивая

Великолепная

Надя, ты классная

Надюха звезда садомазо. Плетки не хватает. Но мы будем стараться хорошо себя вести

Ты просто огонь

Всегда супер

Красивее всех на свете. Богиня чистой красоты

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в ярком микротопе взбудоражила сеть пышным бюстом и удивила смелым образом с оригинально оформленными джинсами высокой посадки. В таком виде звезда появилась на съемках очередного сезона "Лиги смеха".