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"Подходи – накажу": "опасная" Дорофеева в латексе и ремнях обратилась к поклонникам

Среда 26 августа 2020 13:37
"Подходи – накажу": "опасная" Дорофеева в латексе и ремнях обратилась к поклонникам
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Певица предстала в неожиданно смелом образе

Надя Дорофеева умеет быть совершенно разной, и каждый образ ей к лицу. Она одинаково хроша в женственном, почти кукольном платье в оборками и вычурном, смелом аутфите, подчеркивающем каждый изгиб ее стройной фигуры. Девушка не боится экспериментов с имиджем и всегда готова попробовать что-то новенькое. Но ее свежее фото по-настоящему удивило даже преданных фанов звезды – Надя облачилась в настоящий БДСМ-аутфит! Именно в таком видео она пришла на интервью для пограммы Потапа и Алексея Завгороднего-"Позитива" "2 PoPodсast".

Певица выбрала блестящие латексные штаны с пикантными розрезами на бедрах, топ телесного цвета, который дополнила широкими ремнями, образующими портупею. Волнистые локоны она заколола с двух сторон заколками, а пару прядей выпустила на лицо.

"Кому там что не нравится - подходи, накажу", - оставила игривую двусмысленную подпись певица.

&quot;Подходи – накажу&quot;: &quot;опасная&quot; Дорофеева в латексе и ремнях обратилась к поклонникам

Надя Дорофеева удивила выбором смелого и экстравагантного наряда (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники не ожидали от звезды услышать такое "предупреждение" и поспешили ее заверить, что они в восторге от экстравагантного образа Нади.

  • Штаны вау
  • Опасная
  • Красивая
  • Великолепная
  • Надя, ты классная
  • Надюха звезда садомазо. Плетки не хватает. Но мы будем стараться хорошо себя вести
  • Ты просто огонь
  • Всегда супер
  • Красивее всех на свете. Богиня чистой красоты

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в ярком микротопе взбудоражила сеть пышным бюстом и удивила смелым образом с оригинально оформленными джинсами высокой посадки. В таком виде звезда появилась на съемках очередного сезона "Лиги смеха".

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