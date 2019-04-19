"Ветер в волосах": Могилевская без макияжа поделилась фото с отдыха

Наталья Могилевская, которая ранее предложила поклонникам угадать, куда она отправилась на отдых, раскрыла интригу - певица уехала в свою любимую Индию, штат Керала. Артистка уже много раз была в этой стране и признавалась, что именно там ей удается перезагрузиться и по-настоящему расслабиться. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько живописных снимков.

На первом фото Наталья запечатлена в одежде в индийском стиле с красным цветком в руке. При этом на ее лице нет ни грамма косметики. По словам знаменитости, именно так и стоит отдыхать - масимально натурально.

"Отдых... Я родилась нагой. Мне комфортна жизнь Натуральная, природная, свободная. Ветер в волосах - вот мой стиль. #nude А ваш?" - написала Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Она также показала свой завтрак с видом на океан и красивые пейзажи с пальмами.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

На еще одном снимке артистка живописно лежит на камнях у воды. На Наталье длинное цветастое платье и солнцезащитные очки, и она счастливо улыбается в объектив.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подписчики тут же заявили, что Могилевской очень идет натуральность, а также пожелали хорошего отдыха. В их числе оказалась и певица Оля Полякова.

"И наш..., но времени нет...(" - написала "Королева ночи".

"Наташа, вы прекрасны.Вы одна из немногих на эстраде кем хочется восхищаться, на кого приятно смотреть во все времена.Оставайтесь такой же естественной и по-настоящему красивой"

"Наталья, Вы совсем какая-то другая... пусть и мир, окружающий вас будет с вами на одной волне)))"

"Вы такая хорошенькая без макияжа! Такая нежная, милая красоточка! Желаю вам волшебного и незабываемого отдыха!"

"Змінилась Ваша енергія. Затишно дивитись на Вас. Зворушлива, ніжна, природня, щира"

"Красивая, умная, мудрая, счастливая- это все о Наташе. Гармония во всем!!!"

"Это супер!! Мне тоже по душе !!! Вам идёт натуральность!!!"

"Годы вам на пользу,естественность и красота, преяснейшего вам отдыха!"

"Без макияжа намного лучше"

"Прекрасная фигура! Ноги бальной танцовщицы, супер точенные! Красотка! Здоровья и Счастья нашей Наталке!!!"

"Наташ, не представляю даже, как Вам там круто!!!!))) Почему-то идет запах моря и счастья...)))) душевные фото...."

"Без грима, без макияжа, вы очень красивы, женственная"

"Тоже натуральная, свободная,..."

Напомним, ранее Наталья Могилевская устроила "модную фотосессию" на контрольной ленте в аэропорту.

Кстати, Влад Яма поразил сеть архивным видео с Натальей Могилевской, где он не только танцует, но и поет.