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"Начало вокальной карьеры": Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2019 - 18:35
"Начало вокальной карьеры": Влад Яма поразил сеть видео с Натальей Могилевской
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Танцор и хореграф продемонстрировал свои певческие таланты

Сейчас Влад Яма - известный хореограф, успешный танцор и судья разнообразных шоу, а началось все с проекта "Танцы со звездами" более десяти лет назад. Тогда он танцевал в паре с Натальей Могиелвской, с которой они в итоге заняли второе место. Примечательно, что тогда Влад поразил не только своим танцевальным талантом, но и... певческим.

На своей странице в Instagram он опубликовал архивное видео с одного из их с Натальей выступлений. В ролике юные Яма и Могилевская одеты в элегантные белые наряды и исполняют начало известной песни "Две звезды" - да-да, хореограф тоже поет, и весьма неплохо! После чего пара оставляет микрофоны на стойках и все же кружится в красивом танце.

Видео: (instagram.com/vladyama_official)

"Начало вокальной карьеры with @nataliya_mogilevskaya Это 2007, детка #двезвезды #двесветлыхповести #танцы", - прокомментировал публикацию Яма, который в возрожденном проекте "Танцы со звездами" выступал уже в роли звездного судьи.

Подписчики знаменитости пришли в неописуемый восторг от подобного видео и отметили, что Влад и Наталья были их любимой парой.

  • "Какая же вы крутая пара танцевальная была, просто ВАУ, я периодически пересматриваю ваши выступления"
  • "Самая лучшая и харизматичная пара за все сезоны танцев со звёздами"
  • "Легендарная и любимая пара номер 8... Вы задали такую планку, которую до сих пор никто не сумел перепрыгнуть. Лучшие"
  • "Влад ви і Наталя найкраща пара в проекті Танці з Зірками завжди вболівала за вас ви найкращі з усіх пар"
  • "Влад, вы и поёте красиво и танцуете! Браво! Великолепный дуэт!"
  • "Ваш дуэт незабываем!)"
  • "Влад - талантіще"
  • "А у вас, Влад, неплохо получается  - я про вокал)))"
  • "Любимая пара, за которую болели и голосовали всей семьей оба раза"
  • "Ох, как красиво!!! Очень красивая пара!!!! Потрясающе!!!"
  • "У меня мурашки по коже от увиденного и услышаного. Браво!!!"

Напомним, недавно Влад Яма растрогал сеть милым фото с сыном.

Мы также писали, что Наталья Могилевская показала себя без макияжа.

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