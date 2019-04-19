"Вітер у волоссі": Могилевська без макіяжу поділилася фото з відпочинку

Наталія Могилевська, яка раніше запропонувала шанувальникам вгадати, куди вона вирушила на відпочинок, розкрила інтригу - співачка поїхала в свою улюблену Індію, штат Керала. Артистка вже багато разів була в цій країні й зізнавалася, що саме там їй вдається перезавантажитися і по-справжньому розслабитися. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька мальовничих знімків.

На першому фото Наталія зображена в одязі в індійському стилі з червоною квіткою у руці. При цьому на її обличчі немає ні грама косметики. За словами знаменитості, саме так і варто відпочивати - максимально натурально.

"Відпочинок... Я народилася нагою. Мені комфортне життя Натуральне, природне, вільне. Вітер у волоссі - ось мій стиль. #nude А ваш?" - написала Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Вона також показала свій сніданок з видом на океан і красиві пейзажі з пальмами.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

На ще одному знімку артистка мальовничо лежить на камені біля води. На Наталі довга квітчаста сукня та сонцезахисні окуляри, і вона щасливо посміхається в об'єктив.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники тут же заявили, що Могилевської дуже йде натуральність, а також побажали гарного відпочинку. У їх числі опинилася і співачка Оля Полякова.

"І наш..., але часу немає...(" - написала "Королева ночі".

"Наташа, ви прекрасні.Ви одна з небагатьох на естраді ким хочеться захоплюватися, на кого приємно дивитися у всі часи.Залишайтеся такою ж природною і по-справжньому красивою"

"Наталя, Ви зовсім якась інша... нехай і світ, що оточує вас буде з вами на одній хвилі)))"

"Ви така гарненька без макіяжу! Така ніжна, мила красоточка! Бажаю вам чарівного і незабутнього відпочинку!"

"Змінилась Ваша енергія. Затишно дивитись на Вас. Зворушлива, ніжна, природня, щира"

"Красива, розумна, мудра, щаслива - це все про Наташі. Гармонія у всьому!!!"

"Це супер!! Мені теж до душі !!! Вам йде натуральність!!!"

"Роки вам на користь,природність і краса, преяснейшего вам відпочинку!"

"Без макіяжу набагато краще"

"Прекрасна фігура! Ноги бальною танцівниці, супер точені! Красуня! Здоров'я і Щастя нашої Наталку!!!"

"Наташ, не уявляю навіть, як Вам там круто!!!!))) Чомусь йде запах моря і щастя)))) душевні фото...."

"Без гриму, без макіяжу, ви дуже гарні, жіночна"

"Теж натуральна, вільна,..."

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська влаштувала "модну фотосесію" на контрольній стрічці в аеропорту.

До речі, Влад Яма вразив мережу архівним відео з Наталею Могилевською, де він не тільки танцює, але і співає.