"Вітер у волоссі": Могилевська без макіяжу поділилася фото з відпочинку

Співачка поїхала в свою улюблену Індії
Наталія Могилевська, яка раніше запропонувала шанувальникам вгадати, куди вона вирушила на відпочинок, розкрила інтригу - співачка поїхала в свою улюблену Індію, штат Керала. Артистка вже багато разів була в цій країні й зізнавалася, що саме там їй вдається перезавантажитися і по-справжньому розслабитися. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька мальовничих знімків.
На першому фото Наталія зображена в одязі в індійському стилі з червоною квіткою у руці. При цьому на її обличчі немає ні грама косметики. За словами знаменитості, саме так і варто відпочивати - максимально натурально.
"Відпочинок... Я народилася нагою. Мені комфортне життя Натуральне, природне, вільне. Вітер у волоссі - ось мій стиль. #nude А ваш?" - написала Могилевська.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Вона також показала свій сніданок з видом на океан і красиві пейзажі з пальмами.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
На ще одному знімку артистка мальовничо лежить на камені біля води. На Наталі довга квітчаста сукня та сонцезахисні окуляри, і вона щасливо посміхається в об'єктив.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Підписники тут же заявили, що Могилевської дуже йде натуральність, а також побажали гарного відпочинку. У їх числі опинилася і співачка Оля Полякова.
"І наш..., але часу немає...(" - написала "Королева ночі".
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська влаштувала "модну фотосесію" на контрольній стрічці в аеропорту.
До речі, Влад Яма вразив мережу архівним відео з Наталею Могилевською, де він не тільки танцює, але і співає.