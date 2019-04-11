"Розовый нос, спутанные волосы": Наталья Могилевская показала себя без макияжа

Певица также поделилась стихотворением собственного сочинения
Украинская певица Наталья Могилевская плодотворно поработала - она проехалась по городам Украины с масштабным сольным туром с концертной программой "Весна". Похоже, артистка решила отдохнуть и уехала куда-то за границу, однако выдержала интригу и предложила поклонникам самим отгадать, где же она.
На своей странице в Instagram Наталья опубликовала честный фотопортрет, на котором она запечатлена совершенно без макияжа и с растрепанными волосами. Знаменитость сопроводила публикацию стихотворением собственного сочинения.
"Слышу колокол. В поле весна.
Ты открыла веселые окна.
День смеялся и гас. Ты следила одна
Облаков розоватых волокна.
Смех прошел по лицу, но замолк и исчез.
Что же мимо прошло и смутило?
Ухожу в розовеющий лес
Ты забудешь меня, как простила.
...
Розовый нос, спутанные волосы - где я?" - написала Могилевская.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Подписчики тут же принялись строить предположения, куда же отправилась певица, а также восхищаться ее естественной красотой и нежным снимком.
Напомним, ранее Наталья Могилевская устроила "модную фотосессию" на контрольной ленте в аэропорту.
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