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Веселые Тодоренко и Топалов показали, как сочиняют сказки для сына (видео)

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Звездная пара уверена, что по их творению захотят снять сериал

Молодые родители Регина Тодоренко и Влад Топалов уже немного свыклись со своей новой ролью и умудряются успевать все - работать, путешествовать и даже посещать светские мероприятия. Конечно, с малышом бывает непросто - недавно у Михаила начали резаться зубки и его маме пришлось проститься со сном на целых пять суток. Однако они не унывают и продолжают восхищать поклонников своим оптимизмом и энергичностью.

Так как сыночек уже немного подрос, Регина и Влад решили сами написать для него сказку. Процесс создания "Сказок для Майкла" ведущая запечатлела на видео, которым поделилась на своей странице в Instagram. За основу они взяли приключения Регины в разных странах, когда она была ведущей тревел-шоу "Орел и Решка" - к примеру, встречу с тигром!

На забавном видео Регина сидит на диване и кушает, попутно вспоминая интересные истории из своих поездок, а Влад приукрашает их и набирает на старой печатной машинке. Телезвезда с юмором отметила, что теперь по их творению должны снять сериал.

Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"#сериал #сказкиДляМайкла Представляем вам остросюжетный сериал! Вы больше нигде не найдёт аналогов. Совсем скоро это выйдет на Netflix. И вот сейчас у вас есть возможность посмотреть наш психоделический шедевр, потому мы уже устали пересматривать его и плакать. Прошу любить и жаловать! Я - Богиня Комедии @vladtopalovofficial P.S.: спасибо моим друзьям @orelireshka_official за возможность увидеть мир)" - прокомментировала Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики по достоинству оценили креатив и чувство юмора веселой парочки и оставили им много теплых отзывов.

  • Браво ребята!!!Я Вас обожаю!!!
  • это шедевр!!!!!!
  • Хахахха, классно, это очень смешно
  • Что вы пили???
  • крутое получилось видео)
  • Просто ідеальна казка. Відео супер
  • Ай Молодцы))Научите детей фантазировать
  • Это шедевр, как же вы мне оба нравитесь, ребята!!!
  • Ребята вы крутые!
  • Мне очень нравится Ваша семья. Счастья Вашей семье на долгие лета
  • Обожаю Вас
  • Класс! Шедевр, жду продолжения!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко довела до слез трогательным фото с сынишкой Майклом.

Ранее Влад Топалов шокировал откровением о том, как едва не утопил сына во время купания.

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