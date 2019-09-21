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Сильно испугался: Топалов чуть не утопил ребенка в ванной

STYLERЖизнь    21.09.2019 - 13:03
Сильно испугался: Топалов чуть не утопил ребенка в ванной
Топалов рассказал о неприятном случае со своим ребенком (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Звездная пара рассказала о купании своего малыша

Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые недавно сыграли свадьбу в Сорренто, стали гостями шоу "Вечерний Ургант", на котором Влад рассказал об одном неприятном случае с их ребенком.

Молодые родители рассказывали Ивану Урганту о том с какими проблемами им приходится сталкиваться и речь зашла о то, что умеет делать их 9-месячный ребенок.

Регина рассказала, что их сын умеет нырять и задерживать дыхание под водой. На вопрос, как они об этом узнали. Они рассказали интересную историю, которая произошла, когда ребенку был всего лишь месяц.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (видео: YouTube/Вечерний Ургант)

Влад купал малыша в ванной, и он выскользнул у него из рук. Но потом быстро вытащил его из воды. Когда Регина зашла посмотреть, как там происходят дела, то увидела, испуганного мужа, держащего перед собой сына.

"С тех пор мы решили отдать ребенка на плавание. Пусть лучше там научится", - рассказала Тодоренко.

Родители рассказали, что кто-то из них берет малыша и они ходят с ним на занятия по плаванию в специальную группу для маленьких детей.

Регина также отметила, что они с Владом очень тревожные родители и им кажется, что они всегда что-то делают не так.

Напомним, что свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова обошлась им в более чем 100 тысяч долларов.

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