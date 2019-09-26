Веселі Тодоренко і Топалов показали, як складають казки для сина (відео)

Молоді батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов вже трохи звиклися зі своєю новою роллю і примудряються встигати все - працювати, подорожувати і навіть відвідувати світські заходи. Звичайно, з малюком буває непросто - нещодавно у Михайла почали різатись зубки та його мамі довелося попрощатися зі сном на цілих п'ять діб. Однак вони не сумують і продовжують захоплювати шанувальників своїм оптимізмом і енергійністю.

Так як синочок вже трохи підріс, Регіна та Влад вирішили самі написати для нього казку. Процес створення "Казок для Майкла" ведуча зафіксувала на відео, яким поділилася на своїй сторінці в Instagram. За основу вони взяли пригоди Регіни в різних країнах, коли вона була ведучою тревел-шоу "Орел і Решка" - наприклад, зустріч з тигром!

На кумедному відео Регіна сидить на дивані і їсть, попутно згадуючи цікаві історії зі своїх поїздок, а Влад прикрашає їх і набирає на старій друкарській машинці. Телезірка з гумором зазначила, що тепер за їх творінням повинні зняти серіал.

Відео: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"#серіал #сказкиДляМайкла Представляємо вам гостросюжетний серіал! Ви більше ніде не знайде аналогів. Зовсім скоро це вийде на Netflix. І ось зараз у вас є можливість подивитися наш психоделічний шедевр, бо ми вже втомилися переглядати його і плакати. Прошу любити і жалувати! Я - Богиня Комедії @vladtopalovofficial P. S.: дякую моїм друзям @orelireshka_official за можливість побачити світ)" - прокоментувала Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники по достоїнству оцінили креатив і почуття гумору веселої парочки і залишили їм багато теплих відгуків.

Браво хлопці!!!Я Вас обожнюю!!!

це шедевр!!!!!!

Хахахха, класно, це дуже смішно

Що ви пили???

вийшло круте відео)

Просто ідеальна казка. Відео супер

Ай Молодці))Навчіть дітей фантазувати

Це шедевр, як же ви мені обидва подобаєтеся, хлопці!!!

Хлопці ви круті!

Мені дуже подобається Ваша сім'я. Щастя Вашій родині на довгі літа

Обожнюю Вас

Клас! Шедевр, чекаю продовження!

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко довела до сліз зворушливим фото з сином Майклом.

Раніше Влад Топалов шокував одкровенням про те, як ледь не втопив сина під час купання.