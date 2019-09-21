Самый сладкий поцелуй! Тодоренко довела до слез трогательным фото с сынишкой

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Телеведущая показала, как проводит время с малышом

Регина Тодоренко, как и все молодые мамы, испытывает хронический недосып и катастрофическую нехватку времени на себя, но это с лихвой компенсирует улыбкой ее очаровательного сыночка Михаила. Недавно телеведущая рассказала, что у малыша начали резаться зубки и ей пришлось проститься со сном на целых пять суток! Впрочем, энергичная звездная мама считает это мелочами по сравению с радостью и счастьем, которое принес любимый сынок в ее жизнь. Так, Регина показала в instagram трогательное фото с Мишей или, как называют его в родители, Майклом.

Звезда "Орла и Решки" лежит на траве. На ней – короткие спортивные шорты и белая блузка, на ногах – удобные кроссовки. Она держит на руках Мишу и нежно целует сыночка в лоб.

Подпись в этот раз у Регины получилась короткой – она лишь поинтересовалась у подписчиков, какие у них планы на уикенд и добавила хэштег "выходной". "У вас какие планы сегодня?" - спросила ведущая.

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В первую очередь, внимание фолловеров привлекла семейная идиллия на снимке – счастливые мама и сынок никого не смогли оставить равнодушным. Некоторые из них отметили, что кадр вызвал у них слезы умиления.

Самое милое фото за всю историю инстаграм

Так мило

Самый сладкий поцелуй!

Сладкий, плюшевый Мишка

Какие сладкие

Какая прелесть

Какое чудесное фото! Милота прям

Сладкий Малыш! Пусть будет счастлив и здоров!

Какие вы уютные семейные, классные, веселые

Слезы умиления , будьте здоровы

Скриншот комментариев

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