Вернулась в детство: счастливая Осадчая повалялась с сыном в осенней листве

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Артистка умилила поклонников нежными фото с малышом

Осень просто-таки балует украинцев длинным и теплым бабьим летом в октябре, и Катя Осадчая старается насладиться по полной замечательной погодой. При любой возможности она выбирается на природу вместе с самыми близкими и любимыми - так, на днях телеведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и двухлетним сыном Иваном покатались на кораблике по Днепру, наслаждаясь осенними пейзажами с воды.

А в другой день бессменная ведущая "Светской жизни" выбралась в парк вдвоем с сыночком. Для прогулки Катя выбрала светлые джинсы и голубую футболку, а дополнила нежный образ бирюзовым кардиганом. Ивана же она одела в темно-синюю курточку и шапочку.

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

Знаменитость будто сама вернулась в детство и с радостью играла с малышом и валялась вместе с ним среди желтой листвы, нежно обнимая сына. Отметим, что Катя и Юрий приняли решение пока что не показывать лицо ребенка, поэтому мальчик снят со спины.

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

"Коли в дитинстві не навалявся в листі, то є ще один шанс зі своїми дітьми", - поделилась счастливая Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Растроганные фолловеры с ней согласились и оставили много умиленных отзывов.

Щастя і здоров'я. З води і роси Вам! І золотих емоцій

Красотка

На кого він у вас похожий, на маму чи на тата?

Маленький Горбунов

Як гарно

Как вы правы! Дети нам открывают мир

Вітаю Вас Катерино, щастя вам і радості від кожного дня

Вы суперовые, Катюша!!!!!

Как мне нравятся счастливые люди, и чтоб не говорили все - счастья зависит от нас самих, Вы супер

Мімішні фотки))

Ви жива та справжня!

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов откровенно рассказал о воспитании сына. Ведущий признался, что балует ребенка, а также объяснил, почему они с Осадчей не показывают лицо мальчика.