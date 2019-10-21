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Вернулась в детство: счастливая Осадчая повалялась с сыном в осенней листве

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.10.2019 - 11:32
Вернулась в детство: счастливая Осадчая повалялась с сыном в осенней листве
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Артистка умилила поклонников нежными фото с малышом

Осень просто-таки балует украинцев длинным и теплым бабьим летом в октябре, и Катя Осадчая старается насладиться по полной замечательной погодой. При любой возможности она выбирается на природу вместе с самыми близкими и любимыми - так, на днях телеведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и двухлетним сыном Иваном покатались на кораблике по Днепру, наслаждаясь осенними пейзажами с воды.

А в другой день бессменная ведущая "Светской жизни" выбралась в парк вдвоем с сыночком. Для прогулки Катя выбрала светлые джинсы и голубую футболку, а дополнила нежный образ бирюзовым кардиганом. Ивана же она одела в темно-синюю курточку и шапочку.

Вернулась в детство: счастливая Осадчая повалялась с сыном в осенней листве

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

Знаменитость будто сама вернулась в детство и с радостью играла с малышом и валялась вместе с ним среди желтой листвы, нежно обнимая сына. Отметим, что Катя и Юрий приняли решение пока что не показывать лицо ребенка, поэтому мальчик снят со спины.

Вернулась в детство: счастливая Осадчая повалялась с сыном в осенней листвеВернулась в детство: счастливая Осадчая повалялась с сыном в осенней листве

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

"Коли в дитинстві не навалявся в листі, то є ще один шанс зі своїми дітьми", - поделилась счастливая Осадчая.

Вернулась в детство: счастливая Осадчая повалялась с сыном в осенней листве

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Растроганные фолловеры с ней согласились и оставили много умиленных отзывов.

  • Щастя і здоров'я. З води і роси Вам! І золотих емоцій
  • Красотка
  • На кого він у вас похожий, на маму чи на тата?
  • Маленький Горбунов
  • Як гарно
  • Как вы правы! Дети нам открывают мир
  • Вітаю Вас Катерино, щастя вам і радості від кожного дня
  • Вы суперовые, Катюша!!!!!
  • Как мне нравятся счастливые люди, и чтоб не говорили все - счастья зависит от нас самих, Вы супер
  • Мімішні фотки))
  • Ви жива та справжня!

Вернулась в детство: счастливая Осадчая повалялась с сыном в осенней листве

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Юрий Горбунов откровенно рассказал о воспитании сына. Ведущий признался, что балует ребенка, а также объяснил, почему они с Осадчей не показывают лицо мальчика.

Шикарный вид! Счастливые Осадчая с Горбуновым и сыном насладились прогулкой по Днепру "Я его балую": Юрий Горбунов рассказал о воспитании сына
Новости Украины Катя Осадчаяведущаясын
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