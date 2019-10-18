"Я его балую": Юрий Горбунов рассказал о воспитании сына

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведущий старается проводить с мальчиком все свободное время

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов старается как можно больше времени проводить с любимой семьей - супругой Катей Осадчей и двухлетним сыночком Иваном. При этом звездные родители предпочитают не показывать лицо малыша и на всех фото и видео в сети он запечатлен со спины - как, к примеру, на очаровательном видео, на котором ребенок "играет" на пианино. Как отметил ведущий в интервью "КП в Украине", они считают, что сын сам должен будет решить, хочет ли он быть публичным.

"А зачем? Он сам решит. Мы же у него не можем сейчас спросить разрешения. А это, я считаю, интимная часть семейной жизни", - заявил Горбунов.

Он также поделился, что рад, что стал отцом в не очень раннем возрасте (сейчас шоумену 49 лет, - прим. ред.).

"Возможно, именно потому, что я уже в таком возрасте стал папой, не в 17 лет, не в 19, а тогда, когда это уже так называемое осознанное отцовство. И я очень рад, что это так. Когда ты молодой, у тебя много каких-то своих параллельных дел, и дети растут параллельно. А сейчас ценю каждый вечер, каждое утро, проведенные с сыном. Когда он ко мне прижимается, мы будто обмениваемся энергиями. Это очень сложно объяснить словами", - говорит Юрий.

Фото: Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поведал он и о воспитании малыша. Ведущий честно признался, что балует ребенка.

"Я его балую. Да, должна быть дисциплина, но для этого есть няня, для этого есть иногда мама. Папа для того, чтобы баловать", - уверен Горбунов.

При этом он отметил, что у них с Осадчей нет особой разницы в методах воспитания и они "оба муси-пуси" с сыночком.

"Он и папин, и мамин. Когда мама говорит "папа пришел" и он кричит "папа", и бежит ко мне, прижимается, то, понятное дело, папин сын", - делится гордый отец.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

В путешествия они обычно берут с собой няню.

"Мы берем с собой и няню, чтобы отдых не превратился в неотдых. Но не могу сказать, что у нас есть какое-то разделение. У Кати лучше получается его укладывать спать. А со мной он хочет больше играть, бегать, поэтому когда Ивана укладывают, меня отправляют в другую комнату. А вот на площадку он идет гулять с папой. Вообще дети с нянями более дисциплинированы. У них есть порядок, и дети понимают. А папа с мамой - это уже фривольности", - рассказал глава семейства.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

По словам шоумена, отцовство его изменило.

"Я изменился. Когда у меня есть свободный вечер, хочу провести его с ребенком, а не где-то, как раньше мы могли - а давай туда, а давай сюда. Сейчас ребенок – на первом месте. Иногда даже в кино ходим с Катей, когда Иван ляжет спать, чтобы не терять время, когда можно побыть с ним. Мы все стараемся делать втроем", - признался Юрий.

Напомним, Катя Осадчая умилила редким фото с подросшим сыночком Иваном. Мама с малышом запечатлены на кухне в уютной домашней обстановке.