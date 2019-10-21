Повернулася в дитинство: щаслива Осадча повалялась з сином в осінньому листі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Артистка умилила шанувальників ніжними фото з малюком

Осінь просто-таки балує українців довгим і теплим бабиним літом в жовтні, і Катя Осадча намагається насолодитися по повній чудовою погодою. При будь-якій можливості вона вибирається на природу разом з самими близькими і коханими - так, днями телеведуча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і дворічним сином Іваном покаталися на кораблику по Дніпру, насолоджуючись осінніми пейзажами з води.

А в інший день незмінна ведуча "Світського життя" вибралася в парк удвох з синочком. Для прогулянки Катя вибрала світлі джинси і блакитну футболку, а доповнила ніжний образ бірюзовим кардіганом. Івана ж вона одягла в темно-синю курточку і шапочку.

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Знаменитість ніби сама повернулася в дитинство і з радістю грала з малюком і валялася разом з ним серед жовтого листя, ніжно обіймаючи сина. Зазначимо, що Катя і Юрій прийняли рішення поки що не показувати обличчя дитини, тому хлопчик знятий зі спини.

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

"Коли в дитинстві не навалявся в листі, то є ще один шанс зі своїми дітьми", - поділилася щаслива Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Розчулені фоловери з нею погодилися і залишили багато зворушених відгуків.

Щастя і здоров'я. З води і роси Вам! І золотих емоцій

Красуня

На кого він у вас схожий, на маму чи на тата?

Маленький Горбунов

Як гарно

Як ви праві! Діти відкривають нам світ

Вітаю Вас Катерино, щастя вам і радості від кожного дня

Ви суперові, Катюша!!!!!

Як мені подобаються щасливі люди, і щоб не говорили все - щастя залежить від нас самих, Ви супер

Мімішні фотки))

Ві жива та справжня!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов відверто розповів про виховання сина. Ведучий зізнався, що балує дитину, а також пояснив, чому вони з Осадчою не показують обличчя хлопчика.