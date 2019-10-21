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Повернулася в дитинство: щаслива Осадча повалялась з сином в осінньому листі

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.10.2019 - 11:32
Повернулася в дитинство: щаслива Осадча повалялась з сином в осінньому листі
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Артистка умилила шанувальників ніжними фото з малюком

Осінь просто-таки балує українців довгим і теплим бабиним літом в жовтні, і Катя Осадча намагається насолодитися по повній чудовою погодою. При будь-якій можливості вона вибирається на природу разом з самими близькими і коханими - так, днями телеведуча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і дворічним сином Іваном покаталися на кораблику по Дніпру, насолоджуючись осінніми пейзажами з води.

А в інший день незмінна ведуча "Світського життя" вибралася в парк удвох з синочком. Для прогулянки Катя вибрала світлі джинси і блакитну футболку, а доповнила ніжний образ бірюзовим кардіганом. Івана ж вона одягла в темно-синю курточку і шапочку.

Повернулася в дитинство: щаслива Осадча повалялась з сином в осінньому листі

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Знаменитість ніби сама повернулася в дитинство і з радістю грала з малюком і валялася разом з ним серед жовтого листя, ніжно обіймаючи сина. Зазначимо, що Катя і Юрій прийняли рішення поки що не показувати обличчя дитини, тому хлопчик знятий зі спини.

Повернулася в дитинство: щаслива Осадча повалялась з сином в осінньому листіПовернулася в дитинство: щаслива Осадча повалялась з сином в осінньому листі

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

"Коли в дитинстві не навалявся в листі, то є ще один шанс зі своїми дітьми", - поділилася щаслива Осадча.

Повернулася в дитинство: щаслива Осадча повалялась з сином в осінньому листі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Розчулені фоловери з нею погодилися і залишили багато зворушених відгуків.

  • Щастя і здоров'я. З води і роси Вам! І золотих емоцій
  • Красуня
  • На кого він у вас схожий, на маму чи на тата?
  • Маленький Горбунов
  • Як гарно
  • Як ви праві! Діти відкривають нам світ
  • Вітаю Вас Катерино, щастя вам і радості від кожного дня
  • Ви суперові, Катюша!!!!!
  • Як мені подобаються щасливі люди, і щоб не говорили все - щастя залежить від нас самих, Ви супер
  • Мімішні фотки))
  • Ві жива та справжня!

Повернулася в дитинство: щаслива Осадча повалялась з сином в осінньому листіПовернулася в дитинство: щаслива Осадча повалялась з сином в осінньому листі

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов відверто розповів про виховання сина. Ведучий зізнався, що балує дитину, а також пояснив, чому вони з Осадчою не показують обличчя хлопчика.

Шикарний вид! Щасливі Осадча з Горбуновим і сином насолодилися прогулянкою по Дніпру "Я його балую": Юрій Горбунов розповів про виховання сина
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