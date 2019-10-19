Шикарный вид! Счастливые Осадчая с Горбуновым и сыном насладились прогулкой по Днепру

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Пара насладилась осенними солнечными деньками и оценила Киев с воды

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых счастливых и душевных пар украинского шоу-бизнеса. Служебный роман ведущих перерос в счастливый брак, а в начале 2017-го года они стали родителями сына Ивана. Мальчика звезды до сих пор не показывают – в сети можно найти лишь фото ребенка со спины. Семья обожает проводить время вместе, причем досуг у них обязательно активный. Юрий признается, что сын для него – лучшая мотивация, он балует мальчика и окружает его заботой. Так, воспользовавшись бабьим летом в Киеве, Катя и Юрий прихватили Ивана и отправилась на водную прогулку по Днепру.

Катя выбрала для поездки на катере бархатные уютные спортивные штаны глубокого бутылочного цвета, белую футболку и черную жилетку. Юрий уселся за штурвал и посадил на руки любознательного Ваню.

Теледива с упоением наблюдала за проплывающими мимо нее пейзажами Киева в лучах солнца. Днепровские холмы, Родина-мать, купола Андреевской церкви и пустынные пляжи Труханового острова…

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"З води осінь ще гарніша!" - заверила Катя под серией красочных снимков.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

От созерцания семейной идиллии и киевских красот поклонники пришли в восторг. В комментариях они восхитились семьей ведущих и их умением наслаждаться жизнью.

Красивая семья, красивый отдых

Які ж ви гарні

Так гарно

Шикарный вид! В Киев захотелось!

Які ви класні

Супер. С семьей всегда хорошо

Такие красивіе фото

Реально круто

Як гарно

Чудесные, солнечные фотографии!

А Юра тримає сина бiля себе, здорово!

Скриншот комментариев

Напомним, что Юрий Горбунов с гордостью показал музыкальные способности сына Ивана.