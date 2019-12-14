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Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.12.2019 - 15:28
Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери
Вера Брежнева (Фото: instagram.com/ververa)

Супруга Константина Меладзе показала снимки младшей дочки

В субботу, 14 декабря, младшей дочери украинской певицы Веры Брежневой Саре исполнилось 10 лет. В юбилей малышки супруга продюсера Константина Меладзе отправилась с дочкой в киевский бьюти-бар, где ее дочери сделали забавную прическу.

Соответствующими снимками Брежнева поделилась на своей страничке в Instagram. На фото можно увидеть именинницу Сару Киперман с мелко завитыми волосами. Звезда показала множество фото, на которых девочка позирует и кружится в разных позах с новой прической. На ней одета белая футболка с надписью "Чемпион".

"Саре 10", - лаконично подписала кадры Вера Брежнева.

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Сара Киперман (Фото: instagram.com/ververa)

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Сара Киперман (Фото: instagram.com/ververa)

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Сара Киперман (Фото: instagram.com/ververa)

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Сара Киперман (Фото: instagram.com/ververa)

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Сара Киперман (Фото: instagram.com/ververa)

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Сара Киперман (Фото: instagram.com/ververa)

Поклонники Веры принялись поздравлять девочку в сети, отметив очень похожей на звездную маму.

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Скриншот: instagram.com/ververa

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Скриншот: instagram.com/ververa

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Скриншот: instagram.com/ververa

Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения дочери

Скриншот: instagram.com/ververa

Отметим, что Сара является дочерью второго мужа Веры Брежневой - днепропетровского бизнесмена Михаила Кипермана, с которым звезда состояла в браке с 2006 по 2012 год. Также у Брежневой есть старшая дочь - 18-летняя Соня от Виталия Войченко.

Напомним, ранее Вера Брежнева поразила кардинальным перевоплощением. Имя Веры Бреженвой последнее время на слуху в прессе и сети - все обсуждают ее возможный развод с супругом Константином Меладзе. Поклонники даже отмечают, что певица выглядит исхудавшей и с потухшим взглядом, кроме того, она удалила все совместные фото с мужем из своего Instagram. В это время артистка успела запустить собственную линию косметики, а также приняла участие в необычной съемке для журнала.

Вера Брежнева подогрела слухи о разводе: исхудавшая и с потухшим взглядом Вера Брежнева разводится с Меладзе: появились доказательства
Новости Украины Вера Брежнева
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